Suikast mı? Rus milyarder Abramoviç barış görüşmelerinde zehirlendi!

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesine göre Rus oligark Roman Abramoviç ve Ukraynalı barış müzakerecileri, 3-4 Mart arasında Kiev'de katıldıkları barış görüşmesi sırasında zehirlenme semptomları yaşadı.

Abramoviç'in yanısıra görüşmelere katılanlar arasında bir Rus iş insanı ve Kırımlı Milletvekili Rustem Umerov bulunuyordu.

Kiev'deki görüşmeye katılan üç kişinin kimyasal silah ile ilişkilendirilen zehirlenme semptomları yaşadığı iddia ediliyor.

Semptomların arasında gözlerde kızarıklık ve yaşarma, yüzde ve ellerde ise soyulma olduğu belirtildi. Üç kişinin olaydan sonra iyileştiği ve hayatlarının tehlikede olmadığı bildirildi.

Abramoviç'e yakın bir kaynak görüşmeye katılan grubu kimin hedef aldığının bilinmediğini, söyledi. Olayı inceleyen Batılı uzmanlar ise semptomların kimyasal veya biyolojik bir maddeden kaynaklı zehirlenmenin yanısıra elektromanyetik radyasyon saldırısından kaynaklı olabileceğini ifade etti.

Abramoviç ile görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy olay sırasında etkilenmedi.