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Dünya Suikast girişimi sonrası Donald Trump'ın mitinglerde kullandığı yöntem alay konusu oldu! Yorum yağdı
Dünya

Suikast girişimi sonrası Donald Trump'ın mitinglerde kullandığı yöntem alay konusu oldu! Yorum yağdı

Yeniakit Publisher
2024-08-18 19:24:00 - 2024-08-18 19:31:51
Suikast girişimi sonrası Donald Trump'ın mitinglerde kullandığı yöntem alay konusu oldu! Yorum yağdı

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın suikast girişiminden sonra ek güvenlik önlemi aldığı görüldü. Mitinglere kurşun geçirmez cam kalkanla çıkacak olan Trump, 'donmuş' gibi göründüğünü söyleyen halk tarafından alay konusu oldu. Yorumlar yağdı!

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, gelecekteki kampanya mitinglerinde kullanacağı kurşun geçirmez kalkan nedeniyle alay konusu oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı 13 Temmuz'da bir suikast girişiminden kıl payı kurtuldu ve o zamandan beri gelecekteki komplolara karşı birtakım önlemler aldı. Ancak Trump'ın gelecekteki mitinglerinde podyumların önünde kullanacağı kurşun geçirmez cam, kendisini biraz tuhaf gösterdiği için sosyal medya platformu X'teki takipçileri tarafından alay konusu oldu.
Bir X kullanıcısı, Trump'ın kurşun geçirmez camın arkasında durduğu bir görüntüyü paylaşarak, “Sanki onu bir buz küpünün içinde dondurmuşlar gibi görünüyor.” ifadelerini kullandı.

Bir başka kullanıcı ise Trump'ın Star Wars benzeri bir donmaya hazırlandığını söyledi. Star Wars'ta Han Solo'nun sıvı karbonit içinde dondurulmadan önceki bir resmini paylaşarak, "hayır, bu sadece sıvı karbonit” diyerek alay etti.

Donald Trump'ın mitinglerde kullandığı yöntem alay konusu oldu: Buz küpünün içinde donmuş gibi görünüyor - 3. Resim
Sıvı karbonit içinde dondurulan Han Solo

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