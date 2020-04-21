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Aktüel

Şuhut’ta trafik kazası, 1 ölü

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

2020-04-21 23:05:20 -
Şuhut’ta trafik kazası, 1 ölü

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.


İş kazası, Uzunpınar köyü Sarıkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uzunpınar köyü Sarıkaya mevkiinde vişne tarlasında ağaçların altını traktör ile süren Mustafa Balcı’nın (71) geri geri gelirken manevra yaptığı esnada aracının direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü Mustafa Balcı ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Balcı kurtarılamayıp olay yerinde yaşamını kaybetti.


Jandarma olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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