Annesiz kaldı, aile sahiplendi! Buzağıyı çocukları gibi büyütüyorlar

Elazığ’ın Sugözü Mahallesi’nde yaşayan Cömert ailesi, doğum sırasında annesini kaybeden buzağıyı kendi çocuklarından ayırt etmeden büyütüyor.

“Buzağıyı da bizim çocuklarımızın yerine koymuşuz”

Yeni doğan buzağıyı ilk başlarda soğuktan üşümesin diye evinde besleyen Cömert, bir süre sonra büyükbaş hayvanlarının bulunduğu ahıra aldı. Buzağıyı kendi çocuklarından ayırt etmeyen aile, sabah uyanır uyanmaz kendi hayvanlarından sağdıkları sütü buzağıya içirdikten sonra tımarını yapıyor. İlhan Cömert, buzağı kendini toparlayana kadar elleriyle besleyeceklerini belirtti. Cömert, "Bir ay önce buzağımızın annesi doğarken öldü. Biberonla besliyoruz. Hayvan elimizde ölmesin diye diğer hayvanlardan sağdığımız ve dışarıdan aldığımız sütle besliyoruz. Sabah kalktığımızda 3 çocuğum var, buzağıyı da bizim çocuklarımızın yerine koymuşuz. Sabah hemen koşup karnını doyuruyoruz. Sütünü verip tımarını yapıyoruz. Hayvancılığı seviyoruz ama zorlukları da çok fazla. Onu görmesek olmuyor. Buzağı bizim maskotumuz oldu" dedi.