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Aktüel

Sudan’ın batısında yakıt krizini protesto edenler hükümet binalarını ateşe verdi

Yeniakit Publisher
2020-05-29 04:02:25 -
Sudan’ın batısında yakıt krizini protesto edenler hükümet binalarını ateşe verdi

HARTUM (AA) - Sudan’ın Batı Kurdufan eyaletinde yakıt krizini protesto edenler, hükümet binalarını ateşe verdi.

Sudan resmi haber ajansının haberine göre, Babanusa kasabasında yakıt dağıtımında yaşanan aksaklıkları protesto edenler, kasaba yöneticisinin evinin önünde araçlarıyla toplandı.

Polisin kalabalığı havaya ateş açarak dağıtmak istemesine öfkelen protestocular, bazı hükümet binalarını yaktı.

Binalara büyük çaplı hasar oluştu.

Nakit sıkıntısı sebebiyle piyasaya yakıt ve un tedarikinin düzenli yapılamadığı Sudan'da fırınlar ve akaryakıt istasyonları önünde sıkça tekrarlayan ve yüzlerce metreyi bulan kuyruklar oluşuyor.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle öğleden sonra başlayan sokağa çıkma yasağı da sabah saatlerinde istasyonlardaki yoğunluğu daha da artırıyor.

Ekmek ve yakıt krizi ülke genelinde zaman zaman protesto ediliyor.

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