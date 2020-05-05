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Aktüel

Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Atatürk Havalimanı'na inen uçaktan sağlık görevlileri tarafından alınan Mehmet Hanefi Aydın, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü

Yeniakit Publisher
2020-05-05 21:26:56 -
Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

İSTANBUL (AA) - Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeden evine gönderilen 55 yaşındaki Mehmet Hanefi Aydın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatı üzerine gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Aydın'ı taşıyan ambulans uçak, ilk olarak planlanan şekilde Antalya'da ikmal yaptıktan sonra, saat 20.20'de Atatürk Havalimanı'na indi.

Koruyucu kıyafetli sağlık görevlileri tarafından uçaktan alınan Mehmet Hanefi Aydın, yapılan kontrollerin ardından ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın'ın çocuklarının sosyal medyadan yaptıkları çağrı üzerine, Sudan'daki hastanın Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatı vermişti.


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