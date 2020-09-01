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Aktüel Sudan'daki sel felaketinde ölü sayısı 93'e çıktı
Aktüel

Sudan'daki sel felaketinde ölü sayısı 93'e çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 02:15:06 -
Sudan'daki sel felaketinde ölü sayısı 93'e çıktı

HARTUM (AA) - Sudan'ın farklı eyaletlerinde devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketlerinde yaşamını yitirenlerin sayısı 93'e yükseldi.

İçişler Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 1 Ağustos'tan bu yana devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 93'e çıktığı belirtildi. Sel nedeniyle 43 kişinin yaralandığı, yolların hasar gördüğü ve 5 binden fazla büyükbaş hayvanın telef olduğu ifade edildi.

Başkent Hartum ve diğer eyaletlerin değişik bölgelerinde dört gündür devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle Nil Nehri'nde su seviyesi geçmesi sonucunda binlerce ev hasar görmüştü.

Sudan Meteoroloji Kurumu, yağışların yarın da devam edeceği uyarısı yaparak özellikle su kanallarına yakın bölgelerde yaşayanları tedbir almaları için uyardı.

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