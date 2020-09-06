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Aktüel Sudan'daki sel felaketinde ölü sayısı 101’e yükseldi
Aktüel

Sudan'daki sel felaketinde ölü sayısı 101’e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-06 16:33:39 -
Sudan'daki sel felaketinde ölü sayısı 101’e yükseldi

HARTUM (AA) - Sudan'da meydana gelen sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 101’e çıktı. 

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede birkaç aydır devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel ve taşkınlarda 3 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece yaşamını yitirenlerin sayısı 101’e yükseldi. 

Seller nedeniyle 46 kişi yaralandı, onlarca okul, cami ve eğitim kurumu zarar gördü, 5 binden fazla büyükbaş hayvan telef oldu.

Ülkedeki 18 eyaletin 16’sında etkili olan aşırı yağışlar sonucu 100 binden fazla evin yanı sıra tarım arazilerinde hasar meydana geldi.

Sulama ve Su Kaynakları Bakanlığı, Nil Nehri’nin su seviyesinin son asırda benzeri görülmemiş şekilde yükseldiğini ve 17 metre 62 santimetreye ulaştığını açıkladı.

Sudan Savunma ve Güvenlik Konseyi önceki gün son birkaç aydır şiddetli yağışların etkili olduğu ülkede meydana gelen sel felaketleri nedeniyle, 3 ay süreyle acil durum ilan etmişti.

Su seviyesinin daha da artmasından endişe eden yetkililer, halkı sel ve taşkınlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.


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