Sudan'daki protestolarda kan akmaya devam ediyor! Bir gösterici daha hayatını kaybetti

Şarku’l Avsat’ın AFP’den aktardığına göre bir gösterici, göğsüne isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

Yapılan açıklamaya göre Munzır Abdulrahim Muhammed, dün, Omdurman’da gerçekleşen ve cumhurbaşkanlığı sarayına doğru yol alan göstericiler arasındaydı. Muhammed’in ölümüyle birlikte protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 81’e yükseldi.

Dün yapılan açıklamada Muhammed’in 14 Şubat tarihinde cumhurbaşkanlığı sarayına doğru giden göstericiler arasında, darbeci güçler tarafından boynunda ve göğsünden vurularak yere düştüğü belirtildi.

Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan’ın 25 Ekim tarihinde devrik lider Ömer el- Beşir rejiminin düşmesinin ardından sivil ve asker tarafından yönetilen ülkede darbe yaparak tüm yetkiyi ordu elinde toplamıştı. O günden bu yana halk, iktidarın sivillere devredilmesi talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenliyor.