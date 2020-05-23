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Sudan’daki BM barış gücü, Kovid-19 endişesiyle personelini karantinaya aldı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 07:57:11 -
Sudan’daki BM barış gücü, Kovid-19 endişesiyle personelini karantinaya aldı

HARTUM (AA) - Sudan’ın Darfur bölgesinde çeşitli ülkelerden binlerce asker, güvenlik gücü ve görevlileri bünyesinde barındıran Birleşmiş Milletler (BM)-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücü (UNAMID), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması endişesiyle personelini karantinaya aldı.

UNAMID’den yapılan açıklamada, Kuzey Darfur eyaletinin Faşir kentindeki lojistik üste 7 şüpheli Kovid-19 vakası tespit edildiği belirtildi.

Şüpheli vakalarla teması muhtemel olanlar da dahil etkilenen tüm personelin şu anda katı karantina ve izolasyon protokollerine tabi tutulduğu bildirilen açıklamada, misyonun yalnızca lojistik üstünde böyle bir uygulama gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kuzey Darfur eyaletinde, 12 Mart'ta Sudan'da salgının başlangıcından bu yana 16 koronavirüs vakası tespit edildi.

Sudan Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ülkede toplam vaka sayısı 3 bin 378, ölü sayısı 137'ye yükselirken, 372 kişide iyileşti.





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