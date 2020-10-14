  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sudan'da yıllık enflasyon yüzde 212'nin üzerine çıktı
Ekonomi

Sudan'da yıllık enflasyon yüzde 212'nin üzerine çıktı

Sudan Merkezi İstatistik Kurumu, ağustosta enflasyonun bir önceki aya göre yüzde 45,46 yükseldiğini duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-10-14 00:37:46 -
Sudan'da yıllık enflasyon yüzde 212'nin üzerine çıktı

HARTUM (AA) - Uluslararası toplumun 2 milyar dolara yakın destek vaadi ve hükümetin çabalarına rağmen ekonomik krizin çözülemediği, kurda ani ve sert dalgalanmaların yaşandığı Sudan'da, yıllık enflasyon yüzde 212'nin üzerine çıktı.

Sudan Merkezi İstatistik Kurumu, ağustosta enflasyonun bir önceki aya göre yüzde 45,46 yükseldiğini duyurdu.

Ağustos'ta yüzde 166,83 olan yıllık enflasyon da geçen ay yüzde 212, 29'a yükseldi.

Sudan Merkezi İstatistik Kurumu, tüm yiyecek ve içecek grupları, özellikle ekmek, tahıl, et, süt, peynir, yumurta fiyatlarındaki zamların enflasyonun yükselme nedenleri arasında yer aldığını belirtti.

Sudan Merkez Bankası, Sudan'ın dış ticaret açığının 2020'nin ilk yarısında yıllık bazda yüzde 51,2 artışla 2,493 milyar dolara ulaştığını açıklamıştı.

Sudan ekonomisi, son dönemde yüksek enflasyon, para birimi cüneyhin dolar karşısında aşırı değer kaybetmesi, nakit para sıkıntısı yaşanması gibi nedenlerden dolayı zor bir dönemden geçiyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgede şeytani plan! Ermenistan harekete geçti
Dünya

Bölgede şeytani plan! Ermenistan harekete geçti

Azerbaycan'ın işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesindeki ayrılıkçı rejim, 'profesyonel bir ordu' oluşturmak için yasa tasarısında değişikli..
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın umudu: Bu durumu ancak Türkiye değiştirebilir
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın umudu: Bu durumu ancak Türkiye değiştirebilir

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki askeri harekatının durmasının ancak Türkiye'nin tutum değiştirmesiyle..
ABD ile anlaştılar! Türkiye'nin yanı başına 2 bin 500 asker gönderiyorlar
Dünya

ABD ile anlaştılar! Türkiye'nin yanı başına 2 bin 500 asker gönderiyorlar

Amerika Birleşik Devletleri ile Bulgaristan askeri işbirliği konusunda anlaşma sağladı. Yapılan anlaşmaya göre ABD, Bulgaristan'a 2 bin 500 ..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay