'Bal' gibi ihracat

Sivas'ta faaliyet gösteren bir firma, bölgeden temin ettiği petek ve süzme balları hem iç piyasada satıyor hem de Avrupa, Asya, ABD ve Kanada'ya gönderiyor.

#1
Foto

Yöredeki arıcılardan satın alınan petek ve süzme ballar, Sivas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada analiz edildikten sonra paketleniyor.

#2
Foto

Paketlenen ballar, yurt içinin yanı sıra Avrupa ve Asya ülkeleri ile ABD ve Kanada'da damakları tatlandırıyor.

#3
Foto

İhracat yapan firmanın sahibi İbrahim Doğan, AA muhabirine, 1995 yılından beri faaliyet gösterdiklerini, birçok ilde de bayiliklerinin bulunduğunu söyledi.

#4
Foto

Avrupa ve Arap ülkelerine bal ihraç ettiklerini anlatan Doğan, "Petek balımız bu yöreye has bir ürün. Dünyanın neresine giderseniz gidin, petek bal Türkiye'de İç Anadolu Bölgesi ağırlıklıdır.

#5
Foto

Floramız çok zengin. Sivas, Erzincan, Erzurum bölgelerinin ballarını alıyoruz, dünya ve Türkiye geneline pazarlıyoruz." dedi.

#6
Foto

Yörenin rakımı yüksek olduğu için kekik ve keven gibi güzel bitkilerin yetiştiğini belirten Doğan, "Ürünlerimiz kaliteli ve dünyanın kabul ettiği ballardandır. Bal, ülkemizin değeri. Biz de hem yurt dışına hem de yurt içine pazarlamasını yapıyoruz." diye konuştu.

#7
Foto

Doğan, yıllık yaklaşık 4 bin ton petek ve süzme bal aldıklarını, bunun önemli bir bölümünün yurt dışına gönderildiğini dile getirdi.

#8
Foto

Daha önce Almanya'da bulunan şirketlerini Avusturya'ya taşıdıklarını, buradaki ana merkezden Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere gibi ülkelere bal gönderdiklerini aktaran Doğan, şunları kaydetti:

#9
Foto

"Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tamamına dağıtım yapıyoruz. Bir ülkeye gönderiyoruz ama oradan da bütün AB ülkelerine dağıtım oluyor.

#10
Foto

Onun haricinde Asya ve Arap ülkelerine gönderiyoruz. ABD ve Kanada'ya da gidiyor. Bir şekilde ballarımızı dünya tadıyor.

#11
Foto

Süzme bal da bizim ürünümüz ama petek balı arı yaptığı için insan eli değmiyor. Organik bir bal, tamamen arının yaptığı balın paketlemesini yapıyoruz. Bundan dolayı geri dönüşler olumlu oluyor."

