  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti seçimi neden kaybetti? AK Partili Şamil Tayyar’ın paylaştığı iki fotoğraf gündem oldu! Aradaki farkı bulun

Ünlü marka her şeyi denedi ama olmadı! Dün itibariyle iflas etti... 100'e yakın mağaza kapatılacak

Rekorlar kırmaya devam ediyor! Otomotiv satışları durdurulamıyor!

Babacan’dan duyanları şaşkına çeviren karar! Sen ne yaptın böyle Ali Bey

Seçimden önce “enflasyon çakılacak” demişti… Uluslararası dev bankadan seçim sonrası ilk Türkiye analizi geldi! “Önümüzdeki haftadan itibaren…”

Bakan müjdeyi böyle duyurdu! 210 milyon liralık hibe ödenecek

Seçimi nokta atışı bilen Hakan Bayrakçı’dan Türkiye’yi sarsan iddia! Kurnaz planın detaylarını anlattı

81 il imsakiye! Bugün iftar kaçta? Yarın sahur kaçta?

Cüneyt Özdemir’in iddiası olay oldu! Ali Koç’un seçim sonuçlarıyla bağlantısı ne?

Ruslardan beklenmedik Türkiye kararı! Rus basını kötü haberi verdi
Dünya Sudan'da saldırı: Çok sayıda ölü var
Dünya

Sudan'da saldırı: Çok sayıda ölü var

Yeniakit Publisher
2024-04-02 16:30:00 -
Sudan'da saldırı: Çok sayıda ölü var

Güney Sudan'da düzenlenen silahlı saldırıda en az 12 kişi öldü.

Yerel basındaki habere göre, kimliği belirsiz kişiler tarafından ülkenin doğusundaki bir köye saldırı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti. Köydeki 15 çocuktan ise haber alınamıyor.

Yetkililer, saldırıyla ilgili henüz açıklama yapmadı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Güney Sudan'da kabileler arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yıllarca süren savaşın ardından 2018'de tarafların barışa imza atmasına karşın kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları sürüyor.

WFP'den endişelendiren 'Sudan' açıklaması
WFP'den endişelendiren 'Sudan' açıklaması

Dünya

WFP'den endişelendiren 'Sudan' açıklaması

Dünyanın en büyük çocuk yerinden edilme vakası Sudan'da!
Dünyanın en büyük çocuk yerinden edilme vakası Sudan'da!

Dünya

Dünyanın en büyük çocuk yerinden edilme vakası Sudan'da!

Sudan dünyanın en büyük açlık kriziyle karşı karşıya
Sudan dünyanın en büyük açlık kriziyle karşı karşıya

Dünya

Sudan dünyanın en büyük açlık kriziyle karşı karşıya

Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu Ankara'da kaza geçirdi! Sağlık durumu ciddi
Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu Ankara'da kaza geçirdi! Sağlık durumu ciddi

Yaşam

Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu Ankara'da kaza geçirdi! Sağlık durumu ciddi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23