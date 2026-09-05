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Dünya Sudan’da kan akmaya devam ediyor: 10 asker, 6 polis ve 4 sivil öldü
Dünya

Sudan’da kan akmaya devam ediyor: 10 asker, 6 polis ve 4 sivil öldü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Sudan’da kan akmaya devam ediyor: 10 asker, 6 polis ve 4 sivil öldü

Güney Sudan'ın Warrap eyaletine bağlı Akong-Kong bölgesinde, Güney Sudan Halk Savunma Kuvvetlerine (SSPDF) ait askeri üsse düzenlenen silahlı saldırıda 10 asker, 6 polis ve 4 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Warrap eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, silahlı bir grubun sabah saat 05.00 sıralarında askeri üsse saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırının Mariyal-Wau ve Afokgir toplulukları arasındaki bölgede bulunan askeri tesisi hedef aldığı kaydedildi.

Warrap Eyaleti Enformasyon ve İletişim Bakanlığının açıklamasına göre, saldırıda 10 asker, 6 polis ve aralarında 11 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 4 sivil hayatını kaybetti.

Çatışmalar sırasında saldırganlardan 6 kişinin etkisiz hale getirildiği, saldırıda ise biri kadın 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Warrap Valisi Bol Wek Agot, saldırının amacının ve askeri üssün neden hedef alındığının henüz belirlenemediğini belirterek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Güney Sudan'da son dönemde özellikle eyaletler arasındaki ve yerel topluluklar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle silahlı çatışmalar yaşanıyor. Warrap eyaletinde de zaman zaman güvenlik sorunları yaşanıyor ve topluluklar arası çatışmalar meydana geliyor.

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