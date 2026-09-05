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Gündem Petrolün kalbinde peş peşe patlama sesleri! Hark Adası’nda hareketli dakikalar
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Petrolün kalbinde peş peşe patlama sesleri! Hark Adası’nda hareketli dakikalar

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Petrolün kalbinde peş peşe patlama sesleri! Hark Adası’nda hareketli dakikalar

İran’ın dünya petrol ihracatı açısından kritik noktalarından Hark Adası çevresinde peş peşe patlama sesleri duyuldu. İran kaynakları bölgede duman veya yangın görülmediğini ve patlamaların kaynağının henüz belirlenemediğini aktarırken, İran Öğrenci Haber Ağı (SNN), ABD’nin ada açıklarında küçük bir petrol tankerini vurduğunu öne sürdü. Saldırıda can kaybı olmadığı bildirildi.

İran ile ABD arasındaki savaş sürerken, dünya enerji piyasalarının yakından takip ettiği Basra Körfezi'nden kritik bir gelişme geldi.

İran'ın petrol ihracatının stratejik merkezlerinden Hark Adası çevresinde peş peşe patlama sesleri duyuldu.

İran'ın Fars Haber Ajansının aktardığına göre, Basra Körfezi'nde bulunan Hark Adası çevresinden birkaç patlama sesi geldi.

HARK ADASI ÇEVRESİNDE PATLAMA SESLERİ

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre patlama seslerinin Körfez yönünden duyulduğu belirtildi.

Ancak Hark Adası ve çevresinde herhangi bir duman veya yangın görüntüsüne rastlanmadı.

İran kaynakları, patlama seslerinin nedeninin ve tam olarak nereden geldiğinin henüz belirlenemediğini bildirdi.

Bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor.

İRAN MEDYASINDAN ABD SALDIRISI HABERİ

İran Öğrenci Haber Ağı (SNN) ise patlamaların ardından dikkat çeken bir bilgi paylaştı.

SNN, ABD'nin Hark Adası kıyısında bulunan küçük bir petrol tankerine saldırı düzenlediğini öne sürdü.

Aktarılan ilk bilgilere göre saldırıda can kaybı yaşanmadı.

ABD tarafından saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

PETROL İHRACATININ KALBİ

Hark Adası'nın hedef alınabileceğine ilişkin gelişmeler, bölgenin İran petrol ihracatı açısından taşıdığı stratejik önem nedeniyle yakından takip ediliyor.

Basra Körfezi'nde bulunan ada, İran'ın ham petrolünün uluslararası piyasalara ulaştırılmasında kullanılan en kritik terminallerden birine ev sahipliği yapıyor.

Bu nedenle Hark Adası çevresindeki herhangi bir askeri hareketlilik yalnızca İran-ABD savaşının seyri açısından değil, küresel petrol arzı ve enerji fiyatları bakımından da önem taşıyor.

GÖZLER BASRA KÖRFEZİ'NDE

Patlama seslerinin ardından Hark Adası'ndaki petrol tesislerinde herhangi bir hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

İlk bilgilerde bölgede yangın veya duman görülmediğinin belirtilmesi, ana petrol tesislerinin vurulduğunu doğrulayan bir bulgunun şu aşamada bulunmadığını gösteriyor.

Patlamaların kaynağına ilişkin İran makamlarından gelecek resmi açıklama bekleniyor.

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