Sudan'da insani kriz derinleşiyor: Faşir'den yerinden edilenlerin sayısı 106 bini aştı

Sudan'daki çatışmalar, özellikle Darfur bölgesinde insani krizi derinleştiriyor. Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) açıklamasına göre, Kuzey Darfur eyaletinin merkezi olan Faşir kenti ve çevre köylerde yaşayan on binlerce kişi, 26 Ekim'de HDK'nin bölgeyi ele geçirmesinin ardından evlerini terk etmek zorunda kaldı.

YERİNDEN EDİLENLER 11 FARKLI EYALETE DAĞILDI

IOM, Faşir’den yerinden edilen 106 binden fazla kişinin, Sudan genelindeki 18 eyaletin 11'inde bulunan 37 farklı ilçeye dağıldığını bildirdi.

Güvenlik koşullarının kötüleşmeye devam etmesi ve insanların sürekli yer değiştirmesi nedeniyle durumun hala gergin ve istikrarsız olduğu kaydedildi.

GÜVENLİK SORUNLARI YARDIMLARI ENGELLİYOR

Açıklamada, saha ekiplerinin, yollarda ciddi güvenlik sıkıntılarının bulunduğu ve bu durumun yerinden edilenlere yönelik yardım hareketliliğini engellediği vurgulandı.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK güçlerinin sivilleri zorla yerinden çıkardığı, silahsız kişileri öldürüp işkence ettiği anlar, bizzat HDK mensupları tarafından paylaşılan videolara yansımıştı.