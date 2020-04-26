Sudan’da Egemenlik Konseyi’nden “darbe için çabalayan siyasi gruplar var” açıklaması

HARTUM (AA) - Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, asker-sivil geçici ortak yönetimi çökertmeyi hedefleyen ve darbe için çalışan siyasi gruplar olduğunu iddia etti.



Ülkedeki en üst otorite Egemenlik Konseyi (Devlet Başkanlığı) Başkanı Orgeneral Burhan, devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, “(Devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in lideri olduğu eski iktidar partisi) Ulusal Kongre’nin aralarında bulunduğu siyasi gruplar, darbe çığırtkanlığı yapıyor. Bu gruplar, geçiş döneminin başarılı olmasına izin vermeyeceklerini söylüyorlar." dedi.



Burhan, “Ulusal Kongre, ordunun halktan yana tavır almasından zararlı çıkan tek taraf. Bu nedenle fitne ve çatışma çıkarmak için çabalıyorlar. Bize ulaşan tüm mesaj ve deliller onların geçiş döneminin tamamlanmasına izin vermeyecekleri yönünde.” diye konuştu.



Ordu içerisinde yer edinmeye çalışan bazı siyasi partilerin bulunduğunu dile getiren Burhan, “O yüzden sürekli olarak, orduyu siyasetten uzak tutun mesajını verdik.” ifadesini kullandı.

Sudan'da 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının askeri darbeyle devrilmesinin ardından 21 Ağustos 2019'da 39 ay sürecek asker-sivil ortak geçici yönetimi başlamıştı.