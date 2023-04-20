  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Sudan'da "çatışmalara insani ara verme" çağrısı
Dünya

Sudan'da "çatışmalara insani ara verme" çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-04-20 06:51:00 -
Sudan'da "çatışmalara insani ara verme" çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 300'e yaklaştığını bildirdi.

Ghebreyesus, Sudan'daki çatışmalara ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Ülkedeki durumun daha endişe verici ve içler acısı hale geldiğini belirten Ghebreyesus, "(Sudan'daki çatışmalarda) Şimdiye kadar yaklaşık 300 kişi yaşamını yitirdi ve 3 binden fazla kişi yaralandı. Başta siviller ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar olmak üzere, tüm can kayıplarını kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, Sudan'daki sağlık tesislerini işgal eden güçlerden gelen haberlerin endişe verici olduğuna da değinirken, "Sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar, uluslararası hukuk ve sağlık hakkının açık bir ihlalidir. Bunların durması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Elektrik, gıda, su ve personele güvenli erişimde yaşanan sorunlar ve tıbbi malzemelerin azaldığını belirten Ghebreyesus, bu durumun, acil bakıma ihtiyaç duyan binlerce yaralının olduğu zamanda sağlık kuruluşlarının çalışmasını neredeyse imkansız hale getirdiğini ifade etti.

Ghebreyesus, Sudan'daki taraflara yönelik "çatışmalara insani ara verme" çağrısını yinelerken, barışın tek çözüm olduğuna değindi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Mısır ve Suudi Arabistan, Sudan'daki durum nedeniyle Arap Birliğini acil toplantıya çağırdı
Mısır ve Suudi Arabistan, Sudan'daki durum nedeniyle Arap Birliğini acil toplantıya çağırdı

Dünya

Mısır ve Suudi Arabistan, Sudan'daki durum nedeniyle Arap Birliğini acil toplantıya çağırdı

Sudanlı milis güç HDK, Mısırlı askerleri esir aldı
Sudanlı milis güç HDK, Mısırlı askerleri esir aldı

Dünya

Sudanlı milis güç HDK, Mısırlı askerleri esir aldı

Sudan'daki çatışma için bomba açıklama! "Zafer yakın"
Sudan'daki çatışma için bomba açıklama! "Zafer yakın"

Dünya

Sudan'daki çatışma için bomba açıklama! "Zafer yakın"

Sudan'da durum giderek kötüleşiyor! AB Büyükelçisi konutunda saldırıya uğradı
Sudan'da durum giderek kötüleşiyor! AB Büyükelçisi konutunda saldırıya uğradı

Dünya

Sudan'da durum giderek kötüleşiyor! AB Büyükelçisi konutunda saldırıya uğradı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23