Sudan'da çatışan taraflar Suudi Arabistan'da ilk kez görüşecek! Sudandan çılgınlar gibi kaçış, kaos sürüyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığınca ABD ve Suudi Arabistan adına yapılan ortak açıklamada, Sudan Silahlı Kuvvetleri ve Hızlı Destek Kuvvetleri temsilcilerinin bugün Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bir araya gelerek müzakere öncesi görüşmeler yapacakları belirtildi. Açıklamada “Suudi Arabistan Krallığı ve ABD, her iki tarafı da Sudan ulusunun ve halkının çıkarlarını dikkate almaya, ateşkes ve çatışmayı sona erdirmeye yönelik müzakerelere aktif olarak katılmaya çağırıyor” denildi.

Sudan Silahlı Kuvvetlerinin Komutanı Abdel Fattah al-Burhan ve yardımcısı Hızlı Destek Kuvvetlerinin (RSF) komutanı Mohamed Hamdan Daglo’ya bağlı birlikler 15 Nisan itibariyle savaşmaya başlamış ve sonucunda ülkede iç çatışma patlak vermişti. Nisan ayı sonunda ilan edilen ateş sonrasında yabancı ülkeler vatandaşlarını tahliyeye başlamış ve Birleşmiş Milletler’in insani ilişkiler kurumları, başta sağlık olmak üzere ülkede baş gösteren acil duruma dikkat çekmişti.



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