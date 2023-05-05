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Ekonomi O ülkede Rupiyle ödeme müzakereleri çıkmazda! Kimse böyle bir kararı beklemiyordu: Farklı para birimi kullanacak
Ekonomi

O ülkede Rupiyle ödeme müzakereleri çıkmazda! Kimse böyle bir kararı beklemiyordu: Farklı para birimi kullanacak

Yeniakit Publisher
2023-05-05 23:24:00 - 2023-05-05 23:30:09
O ülkede Rupiyle ödeme müzakereleri çıkmazda! Kimse böyle bir kararı beklemiyordu: Farklı para birimi kullanacak

Rusya-Hindistan: Rupiyle ödeme müzakereleri çıkmazına girdi. Hindistan ve Rusya'nın ticari ödemelerde Hindistan para birimi rupiye geçme konusunda anlaşma sağlayamadığını duyurdu. Öte yandan BM tahminlerine göre, Hindistan nüfusu, Nisan 2023 itibarıyla 1 milyar 425 milyon 775 bin 850'ye ulaşarak, Çin'i geride bıraktı. Hindistan böylece "dünyanın en kalabalık ülkesi" haline geldi.

Hindistan ve Rusya’nın ticari ödemelerde Hindistan para birimi rupiye geçme konusunda anlaşma sağlayamadığı bildirildi.

Rus medyasında yer alan habere göre, Rusya ile Hindistan arasında ticareti ödemelerin rupiyle yapılmasına yönelik yaklaşık bir aydır yürütülen müzakereler durduruldu.

Müzakere heyetlerine yakın kaynakların aktardığına göre, Rusya’nın, Hindistan ile ticarette rupi yerine yuan ya da farklı bir para birimini kullanmayı tercih ettiği belirtildi.

Diğer yandan Hindistan’ın da sonuç alınamaması nedeniyle müzakerelere devam etme konusunda istekli olmadığı ifade edildi.

Ukrayna operasyonunun başlamasının ardından Rusya’nın Hindistan’a ihracatında büyük artış kaydedildi. Bu gösterge 2022 Nisan’da 10,6 milyar dolarken, bu senenin aynı döneminde 51,3 milyar dolara yükseldi.

Rusya’nın Hindistan’a en fazla ihraç ettiği ürünlerin başında petrol geliyor. Rusya, yaptırımlar sonrasından Hindistan’a petrol satışında indirim uygulamaya başlamıştı.

Hindistan’ın Rusya’ya ihracatı ise aynı dönemde 3,61 milyar dolardan 3,43 milyar dolara geriledi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) tahminlerine göre, Hindistan, Nisan 2023 itibarıyla nüfus olarak Çin'i geride bırakarak "dünyanın en kalabalık ülkesi" haline geldi.

BM, nüfus sıralaması yapmaya başladığı 1950'den bu yana ilk kez, Hindistan nüfusunun Çin’i geçtiğini bildirirken, nüfusları 1,4 milyarı aşan ve son 70 yıldır dünya nüfusunun 3'te birini oluşturan iki ülkenin farklılaşan nüfus eğilimlerine dikkati çekti.

Geçen yıl ilk kez gerileyen Çin nüfusu, mutlak azalma sürecine girerken, Hindistan'ın bu yıl 1,4 milyarı aşan nüfusundaki artış, 2064'e kadar sürecek.

BM Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesinin yayımladığı analize göre, Hindistan nüfusu bu yıl 1 milyar 425 milyon 775 bin 850'ye ulaşarak, Çin'in geçen yıl 1 milyar 426 milyon ile zirve noktasına ulaştıktan sonra azalma eğilimine giren nüfusunu yakaladı ve geçti.
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Çin, 2020'de 10 yıllık nüfus sayımını yaparken, Hindistan 2021'de planladığı 10 yıllık sayımı Kovid-19 salgını gerekçesiyle ertelemişti.

Yeni Delhi yönetimi, nüfus sayımını 2024'te yapmayı planladığından Hindistan'a ilişkin rakamlar resmi verilerden çok tahmin ve iz düşümlerle belirlendi.

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