Sudan’da Başbakanlık önünde İsrail ile normalleşme karşıtı gösteri

HARTUM (AA) - Sudan’da geçiş hükümetinin İsrail'le normalleşme kararı başbakanlık önünde protesto edildi.



Normalleşmeye karşı Sudanlılar Hareketi’nin düzenlediği eylemde protestocular, “Kudüs bizimdir, Normalleşmeye de uzlaşmaya da hayır. Normalleşme ihanettir." yazılı pankartlar taşıdı.



Hareketin üyelerinden Erva Yakup, “Sudan normalleşme meselesini reddediyor. Hükümet, yetkisi olmadan bir karar aldı. Geçiş hükümeti, tüm Sudan halkını yok saydı. Bu seçilmiş hükümetin alacağı bir karar.” dedi.

- "Sudan’ın karar ve söz hakkı çalındı"

Yakup, "Normalleşmenin ekonomiyi iyileştirmek için yapıldığı söylendi. Birçok ülkenin İsrail ile normalleştiğini biliyoruz. Peki bu, İsrail'le normalleşen ülkelere ne fayda sağladı? Sudan, servetleri kendisine yetecek kadar zengin. Halka karar dayatmak mümkün değil. Normalleşme haberlerini yabancı basından öğrendik. Bu Sudan halkının iradesini çiğneyen saygısızca bir karar." ifadelerini kullandı.



Göstericilerden Vail Ali de “Normalleşme askeri ve sivil unsurlarıyla birlikte geçici hükümetin işlediği ve bedelini nesillerin ödeyeceği bir hata ve suç. Sudan’ın karar ve söz hakkı çalındı. Sudan’ın kararı Washington ve Tel Aviv’de alınacak. Sudan’ın kaynakları yağmalanıp çalınacak." diye konuştu.

- Sudan, İsrail ile normalleşme kararı alan 5. Arap ülkesi oldu

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim Cuma günü Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Sudan'ın da İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bunun hemen öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığı bildirilmişti.

Sudan böylece Mısır (1979), Ürdün (1994) ve geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’in ardından İsrail ile ilişkilerini normalleştirdiğini açıklayan 5. Arap ülkesi oldu.

Sudan hükümetinin İsrail ile diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaştıklarını açıklamasının ardından iktidar ortağı partilerin de aralarında olduğu birçok siyasi grup karara tepki göstermişti.