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Sudan ve Mısır liderleri uluslararası ve bölgesel konuları görüştü

Yeniakit Publisher
2020-05-23 06:42:50 -
Sudan ve Mısır liderleri uluslararası ve bölgesel konuları görüştü

HARTUM (AA) - Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ortak önem arz eden uluslararası ve bölgesel konuları görüştü.

Egemenlik Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Burhan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile yaptığı telefon görüşmesinde, ulusal ve bölgesel meseleler ile ikili ilişkilerin gidişatını ve bunları geliştirme yollarını ele aldı.

Burhan’ın Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Sisi, Sudan ve halkına daha fazla istikrar, barış ve ilerleme temennisinde bulundu.

Açıklamada Burhan’ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan, Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Maktum ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid’den de Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik telgrafı aldığı belirtildi.

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