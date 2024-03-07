Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu Ankara'da kaza geçirdi! Sağlık durumu ciddi
Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamed A. Fatah Elburhan Rahman, Ankara’da motosikletiyle otomobile çarpması sonucu ağır yaralandı.
Edinilen ilk bilgilere göre, Gölbaşı ilçesinde İncek Savcı Selim Kiraz Bulvarı’nda Sudan Cumhurbaşkanı Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan’ın oğlu Mohamed A. Fatah Elburhan Rahman, kullandığı motosikletiyle seyir halindeyken bir otomobile çarptı.
Hastaneye kaldırıldı
Kazada ağır yaralanan Mohamed A. Fatah Elburhan, Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Elburhan Rahman’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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