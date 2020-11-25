  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sudan "BM'de İsrail lehine oy kullandığı" iddialarını yalanladı
Aktüel

Sudan "BM'de İsrail lehine oy kullandığı" iddialarını yalanladı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 23:41:28 -
Sudan "BM'de İsrail lehine oy kullandığı" iddialarını yalanladı

HARTUM (AA) - Sudan, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda İsrail lehine bir kararı desteklediği" iddialarını reddetti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sudan’ın BM’de İsrail lehine oy kullandığına dair bazı basın organlarındaki haberler asılsızdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Sudan’ın mevcut Genel Kurul ve önceki oturumlar esnasında İsrail tarafından sunulan herhangi bir karar tasarısı lehinde oy kullanmadığı belirtildi.

İsrail basınında 20 Kasım’daki haberlerde, BM’deki karar tasarısının 24 "çekimser" oya karşın 144 ülkenin desteğiyle kabul edildiği aktarılarak Sudan’ın da karara destek verdiği öne sürülmüştü.

Sudan, 23 Ekim’de İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı aldığını açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadir Topbaş'tan kötü haber
Siyaset

Kadir Topbaş'tan kötü haber

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş ve ailesinin koronavirüse yakalandığı ve hastanede tedavi altında tutulduğu öğrenil..
Biden'a en yakın isim olan Chris Van Hollen'den skandal Türkiye çıkışı
Dünya

Biden'a en yakın isim olan Chris Van Hollen'den skandal Türkiye çıkışı

ABD'de başkan seçilen Joe Biden'a yakın bir isim olan Chris Van Hollen, Türkiye'ye yönelik skandal bir açıklamada bulundu.
İbrahim Atabey'in kime hizmet ettiği ortaya çıktı
İSLAM

İbrahim Atabey'in kime hizmet ettiği ortaya çıktı

Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e hadsizce hakaretler savuran İbrahim Atabey'in saldırısının organize olduğu ortaya çıktı.
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay