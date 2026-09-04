Suda baygın bulunan bozayı için tüm mahalle seferber oldu

Çaykara ilçesine bağlı Köknar Mahallesi’nde yiyecek aramak için yerleşim alanının yakınına inen bozayı, dik yamaçtan dere yatağına yuvarlandı. Kayalıkların arasında sıkışan ayıyı fark eden mahalle sakinleri, durumu jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin bölgeye ulaşmasını bekleyen vatandaşlar, hareketsiz durumdaki bozayıyı bulunduğu yerden çıkarmak için kendi imkanlarıyla harekete geçti. Suya giren mahalle sakinleri, kayaların arasındaki baygın ayıyı dikkatlice çıkararak brandanın üzerine yerleştirdi.

DİK YAMAÇTAN YUKARI ÇIKARILDI

Ardından birkaç kişinin birlikte çektiği bozayı, zorlu arazi koşullarına rağmen dere yatağından güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Sarp yamacın aşılmasıyla birlikte bozayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Kamyonetle ilgili birime götürülen hayvan, burada veteriner ekiplerinin kontrolünden geçirilerek bakım ve tedavi altına alındı. Yetkililer, bozayının sağlık durumunun takip edildiğini ve tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağını açıkladı.