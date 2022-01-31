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Yerel Suçüstü yakalanan avcılara 23 bin lira ceza
Yerel

Suçüstü yakalanan avcılara 23 bin lira ceza

Hatay'ta belgeleri olmadan av yapan 12 kişiye 23 bin 50 lira ceza yazıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 13:42:00 -
Suçüstü yakalanan avcılara 23 bin lira ceza

Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde belgeleri olmadan av yapan 12 kişiye 23 bin 50 lira ceza yazıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şubesi ekipleri, hafta sonu yaptıkları denetimlerde, Kırıkhan'da 5, Hassa ilçesinde ise 7 belgesiz avcıyı tespit etti.

Ekipler, suçüstü yakalanan 12 kişiye 23 bin 50 lira ceza kesti, avda kullanılması yasak olan bir tüfeğe de el koydu.

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