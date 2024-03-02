Suçunu itiraf etti! Kardeşini öldürmüştü... Başakşehir ilçesinde yakalandı

Başakşehir'de alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kardeşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Başakşehir, Altıntepe Mahallesinde 25 Ocak 2024 tarihinde saat 17.00 sıralarında Tahir Çubu (29) alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı ağabeyi tarafından kurşun yağmuruna tutulmuştu.

Çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırılan Tahir Çubu tüm çabalara rağmen hayatını kaybederken, şüpheli Ferhat Çubu ise olay yerinden kaçmıştı.

Olay yerinde yapılan aramada olayda kullanılan 7.65 çaplı bir tabanca ele geçirilmişti.

ŞÜPHELİNİN İZİ SİLİVRİ'DE BULUNDU

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis firar eden şüphelinin izini Silivri'de buldu. Saklandığı evin sokağı tespit edilen şüpheliyi yakalamak için pusu kuruldu. Bir süre sonra aynı mahallede bulunan markete gelen şüpheli Ferhat Çubu polis ekipleri tarafından yakalandı.

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YAKALANDIĞI ANLARI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Şüphelinin yakalandığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; şüphelinin markete girdiği ardından peşinde bekleyen polislerin de girdiği anlar yer aldı.

Raflardan alışveriş yapmak isteyen şüphelinin çevresini saran polis ekipleri tarafından yakalandığı anlar görüntülendi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli olayla ilgili sorgulandı. Daha önceden 6 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli Ferhat Çubu kardeşini alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan tartışmanın ardından vurduğunu itiraf etti. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.