Suçlular kaçtı! Hakim cübbeyi çıkarıp kovaladı

ABD, bir anda mahkeme salonundan kaçan iki suçluyu konuşuyor.

Washington Eyaleti’ndeki Lewis County’de 16 Ekim’de gerçekleşen olayda, cübbesini bir kenara atan Hâkim R.W. Buzzard, iki suçlunun peşinden koşmaya başladı.

Hakim iki suçluyu da yakaladı

Hakim Buzzard, tek başına takibe devam etti. 22 yaşındaki Jacobson yolda başı çekti.

Tek ayakkabısını kaybeden 28 yaşındaki Howard, biraz yavaş kalsa da, onu takip etti.

Howard hâkim tarafından hemen yakalandı. Jacobson ise birkaç blok ötede ele geçirildi. Hâkim bir anda dünyada gündem oldu.