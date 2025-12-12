Suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu üyeleri Resmi Gazete’de
TBMM tarafından kurulan, çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenleri inceleyerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirmeyi hedefleyen Meclis Araştırması Komisyonu’nun başkanlık ve üyelik listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenmesi, koruyucu ve önleyici mekanizmaların geliştirilmesi ile çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna seçilen üyeler, Resmi Gazete’de yer alan TBMM kararıyla açıklandı.
Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca kurulan Komisyonun üyelik seçimleri 4 Aralık 2025 tarihinde, görev dağılımı seçimleri ise 10 Aralık 2025 tarihinde yapıldı.
KOMİSYON BAŞKANLIK DİVANI VE ÜYELERİ
Yayımlanan karara göre, farklı partilerden milletvekillerinin yer aldığı Komisyonun Başkanlık Divanı ve üyeleri şu şekilde belirlendi:
Komisyon Başkanlık Divanı
Komisyon Başkanı: AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut
Başkanvekili: AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse
Sözcü: AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmügülsen Öztürk
Katip Üye: Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk
Komisyon Üyeleri
Komisyonda görev alacak diğer üyeler, partileri ve illeriyle birlikte şunlardır:
Cumhuriyet Halk Partisi Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu
AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş
AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş
Milliyetçi Hareket Partisi Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük
DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez
Yeni Yol İstanbul Milletvekili Elif Esen
AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı
AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekçi
AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler
Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Mühip Kankı
Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın
Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Gizem Özcan
AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci
AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy
İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı
Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez
AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt