  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Fidan'dan Al Jazeera’ya Kritik Açıklamalar: "Gazze İçin Askeri Birlik Göndermeye Hazırız" Bahis soruşturmasında yeni gelişme! Murat Sancak’a ev hapsiyle tahliye AFD Milletvekili Tomasz Froelich Avrupa parlamentosunda hakkı tutup kaldırdı. AB: Bölgede yeni bir savaş istemiyoruz Tüpraş rafinerisinde büyük patlama CHP'de "seçim" komedisi: İsmail Saymaz bile Özgür Özel'i rezil etti! Belediyeleri terör yuvasına çevirdiler: DEM’li belediyeler SDG şubesi gibi çalışıyor! Yerli ve milli güç durdurulamıyor: ROKETSAN'dan düşmana korku salan hamle! Bülent Arınç’ta taktik aynı! Bu kez de PKK’lılara af istedi Ordusunu terör örgütü ilan etmişlerdi! Arakçi’den Avrupa’ya sert cevap
Sağlık Geç yatanlarda ciddi seviyede kalp krizi riski!
Sağlık

Geç yatanlarda ciddi seviyede kalp krizi riski!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Geç yatanlarda ciddi seviyede kalp krizi riski!

ABD’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, gece aktif olan ve ‘gece kuşu’ olarak bilinen kişilerin ortalamaya kıyasla kalp krizi geçirme riske yüzde 16 daha fazla.

ABD’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, gece aktif olan ve ‘gece kuşu’ olarak bilinen kişilerin ortalamaya kıyasla kalp krizi geçirme riske yüzde 16 daha fazla.

Brigham ve Kadın Hastalıkları Hastanesi ile Harvard Tıp Fakültesi tarafından yürütülen çalışma, vücudun iç saati ile iş programları arasındaki uyumsuzluğun kalp sağlığını olumsuz etkilediğini ortaya çıkardı. İnsan vücudunun ana biyolojik saati olan sirkadiyen ritim, sadece uyku düzenini değil; kalp atış hızı, tansiyon, stres hormonları ve metabolizmayı da düzenliyor. Araştırmacılar her bireyin ritminin farklı olduğunu ancak gece geç saatlerde fiziksel ve zihinsel olarak daha aktif olanların, erken kalkanlara oranla daha fazla risk altında bulunduğunu söylüyor.

 

METABOLİZMAYI BOZUYOR

Araştırma, gece yaşayan kişilerin ‘sabah insanlarına göre tasarlanmış bir dünyada’ hayatta kalmaya çalıştıklarına dikkat çekiyor. Bu durum sadece uykusuzluğa değil, vücudun sabah erken saatlerdeki yüksek kalorili kahvaltıyı tolere edememesi gibi metabolik sorunlara da yol açıyor.

"Aynı mahalleye, yeni sağlık ocağı, eskisi çürümeye terk edilmiş"...
“Aynı mahalleye, yeni sağlık ocağı, eskisi çürümeye terk edilmiş”...

Okur Postası

“Aynı mahalleye, yeni sağlık ocağı, eskisi çürümeye terk edilmiş”...

Ufuk Özkan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Ufuk Özkan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Gündem

Ufuk Özkan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Nipah virüsü alarmı: Sınır ve sağlık önlemleri artırıldı
Nipah virüsü alarmı: Sınır ve sağlık önlemleri artırıldı

Sağlık

Nipah virüsü alarmı: Sınır ve sağlık önlemleri artırıldı

‘Almanya mı bizi kıskanacak’ diyen muhalifler iyi izlesin! Sağlık sektörünün içler acısı halini böyle anlattı: 1 saattir koridorda yatıyorum
‘Almanya mı bizi kıskanacak’ diyen muhalifler iyi izlesin! Sağlık sektörünün içler acısı halini böyle anlattı: 1 saattir koridorda yatıyorum

Gündem

‘Almanya mı bizi kıskanacak’ diyen muhalifler iyi izlesin! Sağlık sektörünün içler acısı halini böyle anlattı: 1 saattir koridorda yatıyorum

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23