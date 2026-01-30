Geç yatanlarda ciddi seviyede kalp krizi riski!

ABD’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, gece aktif olan ve ‘gece kuşu’ olarak bilinen kişilerin ortalamaya kıyasla kalp krizi geçirme riske yüzde 16 daha fazla.

Brigham ve Kadın Hastalıkları Hastanesi ile Harvard Tıp Fakültesi tarafından yürütülen çalışma, vücudun iç saati ile iş programları arasındaki uyumsuzluğun kalp sağlığını olumsuz etkilediğini ortaya çıkardı. İnsan vücudunun ana biyolojik saati olan sirkadiyen ritim, sadece uyku düzenini değil; kalp atış hızı, tansiyon, stres hormonları ve metabolizmayı da düzenliyor. Araştırmacılar her bireyin ritminin farklı olduğunu ancak gece geç saatlerde fiziksel ve zihinsel olarak daha aktif olanların, erken kalkanlara oranla daha fazla risk altında bulunduğunu söylüyor.

METABOLİZMAYI BOZUYOR

Araştırma, gece yaşayan kişilerin ‘sabah insanlarına göre tasarlanmış bir dünyada’ hayatta kalmaya çalıştıklarına dikkat çekiyor. Bu durum sadece uykusuzluğa değil, vücudun sabah erken saatlerdeki yüksek kalorili kahvaltıyı tolere edememesi gibi metabolik sorunlara da yol açıyor.