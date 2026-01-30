  • İSTANBUL
Tarihi yalı icradan satılıyor: İşte dudak uçuklatan rakam!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tarihi yalı icradan satılıyor: İşte dudak uçuklatan rakam!

İstanbul' Sarıyer'de bulunan tarihi Kara Todori Yalısı bankanın alacağına karşılık icradan satışa çıkarıldı.

Foto - Tarihi yalı icradan satılıyor: İşte dudak uçuklatan rakam!

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan ünlü ve tarihi Kara Todori Yalısı icra yoluyla tekrar satışa çıkarıldı.

Foto - Tarihi yalı icradan satılıyor: İşte dudak uçuklatan rakam!

FİYATI BELLİ OLDU! İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nin yürüttüğü satışta, tarihi yalı için muhammen bedel 1 milyar 150 milyon lira olarak belirlendi.

Foto - Tarihi yalı icradan satılıyor: İşte dudak uçuklatan rakam!

BANKA BORCU NEDENİYLE İCRALIK OLDU Yalının, bir bankanın alacaklarına karşılık icra yoluyla satışa sunulduğu öğrenildi. Daha önce de satışa çıkarılan yalının kendine özel rıhtımı bulunuyor. Çırağan Sarayı’nın da mimarı olan Sarkis Balyan’ın 1871 yılında yaptığı yalının altın varaklı nişleri de var.

Foto - Tarihi yalı icradan satılıyor: İşte dudak uçuklatan rakam!

YILLARDIR SÜREN HUKUK MÜCADELESİ İstanbul Boğazı'nın sanatsal ve mimari açıdan en önemli yapıları arasında yer alan Kara Todori Yalısı’nın sahibi olarak cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Naciye Koçak görünüyordu. Aile üyeleri arasında yalı nedeniyle yargıya taşınan anlaşmazlık ise yıllardır devam ediyor./ kaynak: ekonomim

