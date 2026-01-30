  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
BİM'de bu cuma büyük fırsat günü! 30 Ocak aktüel ürünler listesi yayınlandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

BİM'de bu cuma büyük fırsat günü! 30 Ocak aktüel ürünler listesi yayınlandı

Alışveriş tutkunlarının her hafta heyecanla beklediği BİM aktüel kataloğu, 30 Ocak 2026 Cuma günü için kapılarını dev indirimlerle açıyor. Gıdadan teknolojiye, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar her bütçeye hitap eden geniş bir yelpaze sunan BİM, sınırlı stoklarla gelecek olan fırsat ürünlerini raflara taşımaya hazırlanıyor. Özellikle elektronik ev eşyaları ve tekstil ürünlerindeki cazip fiyat avantajları bu haftanın en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. İhtiyaç listesini ekonomik şekilde tamamlamak isteyen tüketiciler için dopdolu bir içerikle gelen bu cuma kampanyası, sabahın erken saatlerinden itibaren market önlerinde yoğunluk yaşanacağının sinyalini veriyor.

Foto - BİM'de bu cuma büyük fırsat günü! 30 Ocak aktüel ürünler listesi yayınlandı

• Senna 50'' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 14.490 TL • Pirantech Buharlı Temizleme Makinesi 4.750 TL • Kumtel Döküm Izgaralı Cam Set Üstü Ocak 2.990 TL • Kumtel Baharat Öğütücü 299 TL • Kumtel El Blender 490 TL • Kumtel Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 2.990 TL • Kumtel Mini Fırın 1.990 TL • Heifer Saç Kurutma Makinesi 699 TL • Philips Toz Torbasız Süpürge 4.490 TL • Arnica Elektrikli Süpürge 3.249 TL • Kablosuz Mini Yazıcı 699 TL • Kumlu Cam Masa Lambası 749 TL

Foto - BİM'de bu cuma büyük fırsat günü! 30 Ocak aktüel ürünler listesi yayınlandı

• Cam Gravürlü Şekerlik Lokumluk 85 TL • Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.790 TL • Boncuk Şekilli Borosilikat Bardak 75 TL • Bambu Baharat Kaşığı 45 TL • Bambu Bıçak Bileyicili Kesme Tahtası 289 TL • Altıgen Rende 129 TL • Desenli Badya 45 TL • Modem Düzenleyici Kutu 229 TL

Foto - BİM'de bu cuma büyük fırsat günü! 30 Ocak aktüel ürünler listesi yayınlandı

• Emaye Çaydanlık Takımı 849 TL • Elysia Paşabahçe 6'lı Çay Bardağı 299 TL • Cam Çay Kaşığı 39 TL • Emsan Porselen Pasta Tabağı 349 TL • Gold Sunum Tepsisi 39 TL • Akasya 2 Katlı Kurabiyelik 349 TL • Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri 59 TL • Kapaklı Mikser Kabı 75 TL

Foto - BİM'de bu cuma büyük fırsat günü! 30 Ocak aktüel ürünler listesi yayınlandı

• Oyuncak Arabalar 99 TL • 3D Puzzle 299 TL • Masalı Blok Seti 249 TL • Oyuncak Süpermarket Sesli Yazar Kasa 489 TL • Sevimli Robot Köpek 379 TL • Ahşap Öğrenme Kulesi 1.990 TL

Foto - BİM'de bu cuma büyük fırsat günü! 30 Ocak aktüel ürünler listesi yayınlandı

• Çift Kişilik Battaniye 269 TL • Kristal Yumak 99 TL • Oduncu Gömlek 299 TL • Kışlık Gömlek 249 TL • Şişme Seyahat Yastığı 99 TL • Baskılı Havlu Seti 109 TL • Dikişsiz Astar Elbise 399 TL • Tek Kişilik Battaniye 255 TL

