  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tarihi yalı icradan satılıyor: İşte dudak uçuklatan rakam! CHP’yi rezil eden CHP’li Barış Yarkadaş, TGRT Haber’e veda etti: İşte ayrılığın sebebi ve yeni adresi Görenler şaşkına döndü! O ilimizde tüm göller buz tuttu Hakkari'de korku dolu anlar: İmam köylüyü yardıma çağırdı! Bebeğin sırtından çıkan şey şoke etti Solaklar ortalığı ayağa kaldırmıştı! İHL’lerle ilgili tepki çeken iddiaya jet yalanlama İsrail ordusundan tarihi itiraf! Kar sağanağı geliyor! Neredeyse bütün Türkiye için uyarı üstüne uyarı var Göklerin yeni canavarı Çin jetleri için düğmeye basıldı! F-16’ları kıskandıran 18 adet J-20 hayalet uçağı koptu geliyor Putin’i çıldırtacak ekonomik darbe: “Kara liste” kararı sonrası Türkiye krizi fırsata mı çevirecek?
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
Görenler şaşkına döndü! O ilimizde tüm göller buz tuttu
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Görenler şaşkına döndü! O ilimizde tüm göller buz tuttu

Bitlis'te uzun süredir etkili olan dondurucu soğuklar, il genelindeki göl ve sulak alanları tamamen buz kesti

#1
Foto - Görenler şaşkına döndü! O ilimizde tüm göller buz tuttu

Nemrut Krater Gölü başta olmak üzere Aygır, Nazik ve Arin gölleri ile çevredeki sulak alanlar buzla kaplanarak ortaya eşsiz görüntüler çıkardı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte göllerin yüzeyi kalın buz tabakasıyla kaplanırken, bölge beyaz örtüyle birlikte adeta doğal bir tabloya dönüştü. Donan göller, doğa fotoğrafçıları ve vatandaşların ilgisini çekerken, ortaya çıkan manzaralar havadan ve karadan görüntülendi.

#2
Foto - Görenler şaşkına döndü! O ilimizde tüm göller buz tuttu

Ayrıca kent genelinde yer alan şelaleler, sazlıklar ve göletler, kış mevsiminin sert yüzünü gözler önüne seren etkileyici görüntülere sahne oldu. Özellikle donan su yüzeyleri ve buz tutan sazlıklar, Bitlis'in doğal güzelliklerini farklı bir estetikle ortaya koydu.

#3
Foto - Görenler şaşkına döndü! O ilimizde tüm göller buz tuttu

Kışın etkisini artırdığı bugünlerde oluşan manzaralar, doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için görsel bir şölen sundu

#4
Foto - Görenler şaşkına döndü! O ilimizde tüm göller buz tuttu

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi Dr. Cihan Önen, ocak ayının Bitlis için yılın en soğuk dönemlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Bitlis'in çok sayıda göl, sazlık ve sulak alana sahip olduğunu belirten Önen, bu alanların sert kış şartlarında tamamen donarak eşsiz görüntüler oluşturabildiğini ifade etti. Dr. Önen ayrıca, Bitlis'in Mutki ilçesinde yer alan Gümüşkanat Şelalesi'nin Türkiye'nin en yüksek şelalelerinden biri olduğunu hatırlatarak, bu tür doğal alanların kış mevsiminde adeta kartpostalları andıran manzaralara dönüştüğünü söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bilal Erdoğan'dan tutarsızlık sorusuna yanıt! Çocuklarının hangi okulda okuduğunu ilk kez açıkladı
Gündem

Bilal Erdoğan'dan tutarsızlık sorusuna yanıt! Çocuklarının hangi okulda okuduğunu ilk kez açıkladı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, katıldığı bir programda kendisine sorulan "İmam Hatip" sorusuna samimi ve net yanıt..
Cemil Tugay'dan "AK Parti'ye katılma" açıklaması: Eşim boşarım dedi
Gündem

Cemil Tugay'dan "AK Parti'ye katılma" açıklaması: Eşim boşarım dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılma iddialarının asılsız olduğunu açıklayarak, "AK Parti'ye geçersem annem ev..
Kasımda bekleniyordu, ocakta çıktı! Geç geldi ama etkisi büyük oldu
Yaşam

Kasımda bekleniyordu, ocakta çıktı! Geç geldi ama etkisi büyük oldu

Aylarca beklenen torik balığı Çanakkale Boğazı’nda gecikmeli de olsa görüldü. Kilosu 700 liradan tezgahlara çıkan torik, balık piyasasında d..
Tüpraş rafinerisinde büyük patlama
Gündem

Tüpraş rafinerisinde büyük patlama

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde faaliyet gösteren TÜPRAŞ İzmit rafinerisi'nde patlama meydana geldi. Çevrede bulunan yerleşim merkezleri boşalt..
Refah’ta açılış krizi! İsrail ve Mısır arasında "sayı" kavgası çıktı
Gündem

Refah’ta açılış krizi! İsrail ve Mısır arasında "sayı" kavgası çıktı

Gazze Şeridi’nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı’nın 1 Şubat’ta yeniden hizmete girmesi beklenirken, İsrail ve Mısır arası..
ÇERÇİOĞLU'ndan ÖZGÜR ÖZEL'e yargı tokadı: İftiraların hesabını vereceksin!
Gündem

ÇERÇİOĞLU'ndan ÖZGÜR ÖZEL'e yargı tokadı: İftiraların hesabını vereceksin!

CHP’den istifa ederek AK PARTİ saflarına katılan AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem ÇERÇİOĞLU, kendisini hedef alan CHP Genel Başkanı Ö..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23