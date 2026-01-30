İzmir-Çeşme otoyolunda trafik tek şeride düştü! Sürücüler için derz onarımı uyarısı geldi

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 0-3. kilometreleri ile bağlantı yollarında derz onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Limontepe-Marina-Çeşme istikameti Balçova viyadüğü bölgesinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları sebebiyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü sürdürülüyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 2-3. kilometrelerinde onarım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bodrum-Milas yolunun 8-10. kilometrelerinde kaldırım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılıyor.

Bursa-Yenişehir Havalimanı yolunun 0-1. kilometrelerinde sağ taşımasında (Yenişehir-Havalimanı istikameti) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Beyşehir-Derebucak yolu, 16-18. kilometrelerinde 13.00-15.00 saatlerinde yapılacak patlatmalı kazı çalışması dolayısıyla ulaşıma kapatılacak.

Ayancık-Sinop yolunun 19. kilometresindeki heyelan çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer şeritlerden kontrollü izin veriliyor.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 58-59. kilometrelerindeki Eğriçay Köprüsü'nde sanat yapısı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle mevcut köprü üzerinde trafik akışı Gölbaşı-Adıyaman istikametinden çift şeritli, yeni köprüde ise Adıyaman-Gölbaşı istikametinden tek şeritli sürdürülüyor.

Of-Çaykara yolunun 15-18. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Çaykara istikametinde ulaşım iki yönlü devam ediyor.