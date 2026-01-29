Bahis soruşturmasında yeni gelişme! Murat Sancak’a ev hapsiyle tahliye

  • İSTANBUL
'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında tutuklanan eski Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanarak tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “futbolda bahis” soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.  Soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Sancak'ın, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliyesine karar verildi.

 

Murat Sancak kimdir?

57 yaşındaki Murat Sancak, aslen Siirtli. Farklı sektörlerde yürüttüğü faaliyetlerle tanınan Sancak, iş dünyası ve spor camiasındaki aktif rol almıştır.

 

İş hayatına sağlık ve ilaç alanında adım atan Murat Sancak, yıllar içinde tanınan girişimcilerinden biri haline geldi. Uzun süre uluslararası bir sağlık şirketinde satınalma ve satış direktörlüğü görevini üstlenen Sancak, ardından sağlık ürünleri alanında yatırımlara yöneldi. Hasta bakım ürünlerinden ilaç sanayisine, bilgi teknolojilerinden medya sektörüne uzanan süreçte birçok projede yer aldı.

