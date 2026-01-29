  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yüzüne Karalar Sürüp Ümmete Seslendi: "Kuran’ı Koruyamadık, Rabbim Bizi Affet!" Avrupa'nın Rus nükleer yakıtına olası yasağı güvenlik tehlikesi yaratır Avrupa’ya uyarı! Türkiye ile düşmanlığı bitiren ülkeden Rusya'ya tehdit: Yapmazsanız kendimiz yaparız Siyonizm’in Kanlı Yol Haritası: İsrail Hitler ve İnönü eliyle kuruldu Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje yolda! Pilot il olarak bakın hangisi seçildi Türkiye petrol ve doğalgazı anında bulacak! 7. nesil gemiler artık envanterde Mirziyoyev'İ karşılama törenine ezan arası Merz'den Trump'a 'gümrük' resti: Avrupa kendisini savunmaya hazır! Devlet 26 yıldır Apo'yu da korumuyor mu? İtirafçının korunması Özgür'ü rahatsız etti Narin Güran Davasında flaş gelişme! Birer birer tahliye ediliyorlar
Gündem AFD Milletvekili Tomasz Froelich Avrupa parlamentosunda hakkı tutup kaldırdı.
Gündem

AFD Milletvekili Tomasz Froelich Avrupa parlamentosunda hakkı tutup kaldırdı.

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Avrupa Parlamentosu, TÜRKİYE düşmanlığıyla gözü dönmüş müptezellerin suratına inen tarihi bir ayara sahne oldu. AFD Milletvekili Tomasz Froelich, Brüksel'in kokuşmuş koridorlarında TÜRKİYE'nin bağımsızlık mücadelesini ve milli duruşunu savunarak Batı'nın kirli yüzünü bir kez daha deşifre etti.

"LGBT sapkınlığına geçit vermemek TÜRKİYE'nin hakkıdır!"

Batı'nın ahlaksızlık dayatması olan LGBT lobisinin borazanlığını yapanlara kürsüden sert çıkan Froelich, TÜRKİYE’nin bu sapkınlığa karşı duruşunu selamladı. Brüksel'in "insan hakları" maskesi altında aile yapısını hedef alan saldırılarına değinen Froelich, şu ifadeleri kullandı:

"Siz TÜRKİYE’yi Cinsiyet İdeolojisini (LGBT sapkınlığını) kabul etmiyor diye eleştiriyorsunuz, ama bu onların en doğal hakkı! İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasını eleştiriyorsunuz ama kendi içinizdeki 6 üye devlet bile bu sözleşmeyi onaylamadı. Bu neyin ikiyüzlülüğüdür?"

"Brüksel kibir dolu dersler vermekten vazgeçmeli"

TÜRKİYE'nin artık Batı'nın "uydusu" olmadığını ve kendi stratejisini çizen dev bir güç olduğunu hatırlatan Froelich, Avrupa'nın küstah tavrına son vermesi gerektiğini vurguladı. Froelich, TÜRKİYE'nin Ukrayna savaşındaki arabulucu rolünü ve Tahıl Koridoru başarısını örnek göstererek, "İşte diplomasi böyle yapılır! ANKARA akıllı davrandı, bütün taraflarla pragmatik ilişkiler kurdu. Siz ise sadece kendi değerlerini ve bağımsızlığını size teslim edenleri istiyorsunuz. Bunun ismi Değerler Emperyalizmidir!" diyerek AP'deki Türkiye düşmanlarını susturdu.

"Kendi pisliğinizde boğuluyorsunuz"

Avrupa’nın sözde değerlerinin çöktüğünü, Romanya’daki şaibeli seçimlerden Fransa’daki siyasi davalara ve Almanya’daki muhalefet dinlemelerine kadar her türlü rezilliğin Batı’da yaşandığını hatırlatan AFD’li vekil, "Bugün hangi Avrupa değerlerinden bahsediyorsunuz? Biz TÜRKİYE'nin iç meselelerine karışmıyoruz!" diyerek, Brüksel'in ANKARA üzerindeki vesayet hayallerini toprağa gömdü.

Fidan, çöküş aşamasındaki AB’yi anlattı! Gün gelecek Avrupa yalvaracak
Fidan, çöküş aşamasındaki AB’yi anlattı! Gün gelecek Avrupa yalvaracak

Gündem

Fidan, çöküş aşamasındaki AB’yi anlattı! Gün gelecek Avrupa yalvaracak

Merz'den Trump'a 'gümrük' resti: Avrupa kendisini savunmaya hazır!
Merz'den Trump'a 'gümrük' resti: Avrupa kendisini savunmaya hazır!

Dünya

Merz'den Trump'a 'gümrük' resti: Avrupa kendisini savunmaya hazır!

Trump istedi Avrupa diz çöktü: İran ordusuna terör yaftası!
Trump istedi Avrupa diz çöktü: İran ordusuna terör yaftası!

Gündem

Trump istedi Avrupa diz çöktü: İran ordusuna terör yaftası!

Ordusunu terör örgütü ilan etmişlerdi! Arakçi’den Avrupa’ya sert cevap
Ordusunu terör örgütü ilan etmişlerdi! Arakçi’den Avrupa’ya sert cevap

Gündem

Ordusunu terör örgütü ilan etmişlerdi! Arakçi’den Avrupa’ya sert cevap

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bozok

Elin gâvuru bile Türkiye'yi anladı lakin içimizdeki CHP kafalılar hâlâ anlayamadı. Helal olsun be Tomasz Froelich.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23