AFD Milletvekili Tomasz Froelich Avrupa parlamentosunda hakkı tutup kaldırdı.

"LGBT sapkınlığına geçit vermemek TÜRKİYE'nin hakkıdır!"

Batı'nın ahlaksızlık dayatması olan LGBT lobisinin borazanlığını yapanlara kürsüden sert çıkan Froelich, TÜRKİYE’nin bu sapkınlığa karşı duruşunu selamladı. Brüksel'in "insan hakları" maskesi altında aile yapısını hedef alan saldırılarına değinen Froelich, şu ifadeleri kullandı:

"Siz TÜRKİYE’yi Cinsiyet İdeolojisini (LGBT sapkınlığını) kabul etmiyor diye eleştiriyorsunuz, ama bu onların en doğal hakkı! İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasını eleştiriyorsunuz ama kendi içinizdeki 6 üye devlet bile bu sözleşmeyi onaylamadı. Bu neyin ikiyüzlülüğüdür?"

"Brüksel kibir dolu dersler vermekten vazgeçmeli"

TÜRKİYE'nin artık Batı'nın "uydusu" olmadığını ve kendi stratejisini çizen dev bir güç olduğunu hatırlatan Froelich, Avrupa'nın küstah tavrına son vermesi gerektiğini vurguladı. Froelich, TÜRKİYE'nin Ukrayna savaşındaki arabulucu rolünü ve Tahıl Koridoru başarısını örnek göstererek, "İşte diplomasi böyle yapılır! ANKARA akıllı davrandı, bütün taraflarla pragmatik ilişkiler kurdu. Siz ise sadece kendi değerlerini ve bağımsızlığını size teslim edenleri istiyorsunuz. Bunun ismi Değerler Emperyalizmidir!" diyerek AP'deki Türkiye düşmanlarını susturdu.

"Kendi pisliğinizde boğuluyorsunuz"

Avrupa’nın sözde değerlerinin çöktüğünü, Romanya’daki şaibeli seçimlerden Fransa’daki siyasi davalara ve Almanya’daki muhalefet dinlemelerine kadar her türlü rezilliğin Batı’da yaşandığını hatırlatan AFD’li vekil, "Bugün hangi Avrupa değerlerinden bahsediyorsunuz? Biz TÜRKİYE'nin iç meselelerine karışmıyoruz!" diyerek, Brüksel'in ANKARA üzerindeki vesayet hayallerini toprağa gömdü.