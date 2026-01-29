  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Bakan Fidan'dan Al Jazeera'ya Kritik Açıklamalar: "Gazze İçin Askeri Birlik Göndermeye Hazırız"
Gündem

Bakan Fidan'dan Al Jazeera'ya Kritik Açıklamalar: "Gazze İçin Askeri Birlik Göndermeye Hazırız"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Bakan Fidan'dan Al Jazeera’ya Kritik Açıklamalar: "Gazze İçin Askeri Birlik Göndermeye Hazırız"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Al Jazeera kanalına verdiği özel röportajda bölgesel gelişmelere dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Gazze'deki insani dramdan Suriye'deki yeni sürece kadar pek çok konuda Türkiye'nin kırmızı çizgilerini ve çözüm önerilerini sıralayan Fidan, Türkiye'nin bölgedeki barışın tesisi için askeri sorumluluk almaya hazır olduğunu vurguladı.

Gazze İçin Uluslararası İstikrar Gücü Mesajı

Bakan Fidan, Gazze'de kalıcı barışın sağlanması için kurulan Barış Kurulu ve planlanan Uluslararası İstikrar Gücü hakkında önemli bir çıkış yaptı. İsrail ile olan sorunun doğrudan devletle değil, bölgedeki işgal ve soykırım politikalarıyla ilgili olduğunu belirten Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anki konumumuz, Gazze'de devam eden barış sürecine insani, askeri veya siyasi olarak mümkün olan her türlü katkıyı sağlamak. Eğer talep edilirse, Uluslararası İstikrar Gücü'ne askeri birlikler sağlamaya hazırız."

Fidan ayrıca, HAMAS'ın hiçbir zaman İSRAİL için askeri bir caydırıcı olmadığını, sadece işgale direnen bir unsur olduğunu belirterek, gerçek bir güvenliğin ancak uluslararası bir mekanizmayla sağlanabileceğine dikkat çekti.

Suriye'de Uzlaşı ve PKK/SDG Hassasiyeti

Suriye'deki iç dinamiklere ve Şam hükümeti ile SDG (Suriye Demokratik Güçleri) arasındaki görüşmelere de değinen Fidan, Türkiye'nin prensip olarak her türlü uzlaşıyı desteklediğini ancak ulusal güvenlik çıkarlarından taviz verilmeyeceğini söyledi.

  • Terörle Mücadele: Fidan, SDG'nin aslında PKK'nın bir uzantısı olduğunu vurgulayarak, "Bu yapının içinde Türkiye'ye saldırmak için fırsat kollayan 300 kadar Türk solcu unsur var, hepsini tanıyoruz," dedi.
  • Tek Ordu Vurgusu: Egemen bir devlette iki ayrı ordunun olamayacağını belirten Fidan, tüm güçlerin tek bir merkezi otorite altında toplanması gerektiğini ifade etti.
  • Yeni Yönetim: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın WASHINGTON ziyareti ve DEAŞ karşıtı koalisyona katılımını "anlamlı ve olumlu" bir adım olarak nitelendirdi.

ABD ve İran ile İlişkiler

ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politika hedeflerinin Türkiye'nin bakış açısıyla örtüştüğünü belirten Fidan, özellikle Gazze ve Ukrayna'daki savaşı durdurma çabalarını desteklediklerini ifade etti.

İran konusuna da değinen Bakan Fidan, İSRAİL'in İRAN'da bir rejim değişikliği arzuladığını ancak bunun askeri müdahaleyle değil, sadece halkın iradesiyle olabileceğini savundu. Olası bir saldırıda İran halkının liderlerinin etrafında birleşeceğini hatırlatan Fidan, ABD'ye "dosyaları tek tek kapatma" tavsiyesinde bulundu.

1
