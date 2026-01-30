Bakanlık satışını yasakladı: O oyuncak toplatılıyor!

Piyasa gözetimi ve denetimi çalışmaları kapsamında bir peluş oyuncağın güvenli olmadığı tespit edildi. Mekanik ve fiziksel özellikler açısından standartlara uymayan oyuncağın toplatılması için süreç başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı, "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" (GÜBİS) platformu üzerinden yaptığı son güncellemede, sağlık açısından tehlike arz ettiği saptanan yeni ürünleri tüketicilerin bilgisine sundu.

Yayınlanan raporda, oyuncak ve aksesuar sınıfına giren belirli bir peluş oyuncağın kullanımının güvenlik açısından uygun olmadığı açıklandı.

BOĞULMA VE FİZİKSEL YARALANMA TEHLİKESİ

Piyasa gözetimi ve denetimiyle görevli yetkili birimlerin yürüttüğü incelemeler sonucunda, ilgili ürünün barındırdığı tehlikeler teknik standartlara dayandırıldı. Yapılan değerlendirmede riskler; "Oyuncak Güvenliği Mekanik ve Fiziksel Özellikler: Madde 5.1B Küçük Parçalar, Keskin Noktalar, Keskin Kenarlar" ve "Madde 5.8 Şekil ve Boyut" kriterleri çerçevesinde raporlandı.

Bu bulgular ışığında, riskli olduğu kesinleşen peluş oyuncağın piyasaya sunulması yasaklanmış olup, mevcut satış noktalarındaki ürünlerin de toplatılmasına hükmedildi.