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Yerel Suç örgütü operasyonunda flaş gelişme
Yerel

Suç örgütü operasyonunda flaş gelişme

Samsun ile Ankara ve İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 17'si adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 09:57:00 -
Suç örgütü operasyonunda flaş gelişme

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte faaliyet yürüten organize suç örgütleri ve karıştıkları suçların deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda 18 Mart'ta Samsun, İstanbul ve Ankara'da silahlı organize suç örgütü kapsamında tasarlayarak kasten öldürme ve azmettirme, örgütlü uyuşturucu ticareti yapma, kasten yaralama, nitelikli yağma, nitelikli mala zarar verme, tehdit, ikamet kurşunlama, kasten yaralamaya teşebbüs, tefecilik, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarını işlediği belirlenen zanlıların adreslerinde ruhsatsız 16 tabanca ve 4 tüfek, farklı çaplarda 835 tabanca fişeği, 17 kartuş, 490 bin 926 sentetik ecza hapı, 14 kilo 774 gram esrar, 4,27 gram kokain, 7 kilogram metamfetamin ile çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirilmişti.

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