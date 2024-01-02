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Yerel Suç makinesi yakalandı
Yerel

Suç makinesi yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-01-02 15:02:00 -
Suç makinesi yakalandı

Muğla'da 7 suçtan karara bağlanmış hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında suçtan ‘Hükümlü ve tutuklunun kaçması, hırsızlık, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme’ gibi 7 ayrı suçtan 5 yıl, 9 ay, 15)gün karara bağlanmış hapis cezası ile yakalama kararı bulunan H.Ö. isimli şahıs Bodrum Yalıkavak Mahallesinde yakalandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalanan H.Ö. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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