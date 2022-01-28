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Yerel Suç makinesi yakalandı
Yerel

Suç makinesi yakalandı

12 ayrı suçtan aranan ve 2 kez ceza evinden firar eden şahıs Iğdır'da yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 16:02:00 -
Suç makinesi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 12 ayrı suçtan aranan, 2 kez ceza evinden firar eden ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç. isimli şahsın yeri belirlendi.

Yakalanması için 1 aylık yapılan titiz çalışma sonucu Iğdır Merkez Özgür Mahallesinde bir ikamette saklandığı tespit edildi.

İkamette yapılan arama sonucu şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen İ.Ç. isimli şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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