  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrailli popçu 'namahrem' dedi, Joe Biden'ın elini sıkmadı! Laiklik elden gidiyeah

Allah senin belanı versin pis sapık! Yaptığı hareket "oha, çüş, yuh" dedirtti

Kritik açıklama FED’den geldi! Dolar Eylül'de...

Kocası, ünlü oyuncuyu kucağında bebek varken dövdü! "Benim eşim uyuşturucu ve kumar bağımlısı" deyip açıkladı

Haluk Levent kırdı geçirdi! Biden, kısa şort, Putin ve Özgür Demirtaş'ın simidi

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete böyle uğurlandı

Tüm Türkiye’ye bayram ettirecek adım için harekete geçildi! Milyonlarca kişiye büyük müjde geldi

Emekliler bekliyordu! Zamlı maaşların yatacağı tarih belli oldu

CIA ve kuklası FETÖ’nün 15 Temmuz’a bakışı!

İslam Memiş, altın için üstüne basa basa uyardı! Bunu yapan çok fena yanılır
Yerel Suç makinesi enselendi
Yerel

Suç makinesi enselendi

Elazığ’da 31 suç kaydı olan şahıs, 5 adet cep telefonu çaldıktan sonra polis tarafından enselendi.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 15:50:00 -
Suç makinesi enselendi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bir binadan 5 adet cep telefonu çalındığı ihbarını aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüphelinin C.T. olduğunu tespit etti.

Tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin çaldığı telefonlar sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan şüphelinin 31 suç kaydının olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli, bugün çıkarıldığı mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23