Subay ve astsubay alım şartları nelerdir? Başvuru tarihleri ne zaman?
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine sözleşmeli subay olmak isteyen adaylar, sözleşmeli subay duyurularını ve subay alımlarının ne zaman olacağını merak ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev almak isteyen subay ve astsubay adayları başvuru şartlarını ve başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, Subay ve astsubay alım şartları nelerdir? Başvuru tarihleri ne zaman?
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bu sene askeri okullara öğrenci alımında uygulanacak sınav sistemine ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi.
Subay ve astsubay alım şartları nelerdir?
Jandarma Genel Komutanlığı İç İşleri bakanlığına bağlı olarak çalışan subaylar, en çok tercih edilen meslekler arasında olmaktadır.
Subay alımları başladı. Lisans mezunu olan adaylar arasından sivil başvuracaklar için 27 yaşını tamamlamamış olmaları gerekiyor.
Lisans üstü mezunları için 32 yaşını geçmemiş olmak gerekiyor.
Kamu kaynaklarından mahrum olmayanlar, güvenlik araştırmalarından olumlu sonuçlananlar, jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli alımlarına başvuru yapabilmektedir.
İlanlar internet sitesinde yer alan başvuru duyurularında bulunuyor.
Başvuru yapacak ola adayların silah taşıma engelinin bulunmaması gerekmektedir. Sağlık bakımında belirtilen şartları da taşıması gerekir.
Başvuru tarihleri ne zaman?
Subay ve Astsubay alımları için ilanlar, her sene nisan ve mayıs aylarında yayımlanmaktadır