Sebahattin Ayan İstanbul

Yüce İslam davasının selametini her şeyden ve herkesten üstün tutan maneviyat öncüleri, rahmet ve minnetle yâd ediliyor. Hasan El-Benna’dan İskilipli Atıf Hoca’ya, Metin Yüksel’den Malcolm X’e, Abbas Musavi’den Zelimhan Yandarbiyev’e kadar birçok sembol ismin şubat ayında şehit edilmesi nedeniyle “Şubat ayı şehadet ayı” olarak tanımlanıyor. Bu ayda birçok şehidimiz için dualar ve anma programları tertip ediliyor. İşte bu ayda şehadete erişen güzel insanlardan bazıları:

Irkçılıkla mücadale ettiler

Molla Sadreddin Yüksel Hoca’nın oğlu olan Metin Yüksel, ülkemizde genç yaşına rağmen İslami hareket içinde şuuru, uyanıklığı ve aktivitesiyle tanınıyordu. Zalimlere ve işbirlikçilerine karşı amansız bir mücadele içindeydi. 23 Şubat 1979 Cuma namazı çıkışında yaşam alanları daralan kavmiyetçiler tarafından 20 yaşında hunharca katledildi.

19 Mayıs 1925’te dünyaya gelen Malcolm X, hapishanede Amerikalı siyahi Müslümanların lideri Elijah Muhammed’le tanışarak İslam’ı seçti ve Müslüman oldu. Malcolm, gayretleriyle göz doldurarak milyonlarca Afro-Amerikalının umut sesi oldu. Malcolm’un ünü, İslam ülkelerini sardı. Amerika’da çok büyük kitleleri peşi sıra sürükleyen Malcolm, ABD rejimi için tehlikeli olmaya başlar. 21 Şubat 1965’te suikastçıların kurşunlarına hedef olarak şehit edilir.

İsrail'in baş belasıydı

Şubat ayında şehit edilen önemli Müslüman önderlerden biri de Abbas Musavi. Lübnan’daki Hizbullah’ın genel sekreteriydi. İsrail ajanları tarafından 17 Şubat 1994’te şehit edildi. Yine Şeyh Es’ad Erbili Hoca ise meşhur Menemen olaylarından dolayı, bu olaylarla hiçbir ilgisi olmadığı halde yargılanan ve idama mahkûm edilen ilim erbabındandı. Yaşı ilerlemiş olduğundan hakkındaki idam kararı resmen infaz edilmedi. Ama 4 Şubat 1931’de hastanede zehirleyerek infaz ettiler. Zelimhan Yandarbiyev, Çeçenistan’ın Cevher Dudayev’den sonra gelen ikinci devlet başkanıydı. Rusya’nın 1999’da Çeçenistan’ı ikinci kez işgal etmesinden sonraki cihadda önemli rol oynadı. 13 Şubat 2004’te arabasına konan bir bombanın hedefi oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şapka zulmünün şahidi

İskilipli Atıf Hoca “Şapka Kararnamesi” ile ilgili olarak bir gece evinden alındı. Önce Giresun’da, sonra İstanbul’da beraat almasına rağmen ısrarla tutuklu bulunduruldu. Sonra Ankara İstiklal Mahkemesi’ne meşakkatli bir yolculukla gönderildi. 3 Şubat Çarşamba günü şapka hadisesiyle alakadar oldukları iddia edilen 44 masum ve mazlum insan, Kel Ali’nin riyasetindeki mahkemenin önüne çıktılar. Müdafaa sırası kendisine gelince de “Savunmaya gerek yoktur” dedi ve Hâkim Kel Ali (Ali Çetinkaya) tarafından idama mahkûm edildi. 4 Şubat 1926 Perşembe günü asılarak şehit edildi.

Kahire'de camiiler kapatıldı

Dünyanın birçok yerinde mensupları olan Müslüman Kardeşler Hareketi’nin (İhvan-ı Müslimin) kurucusu olan Hasan El Benna, hayatı boyunca İslami bir mücadelesi içerisinde yaşadı. Filistin meselesini İslam’ın meselesi olarak gündeme getirdi. Filistin’de savaşacak birlikler oluşturup cepheye gönderdi. 1949 yılının şubat ayında bir konferansından çıkarken silahlı saldırıya uğradı. Şehadetinden sonra Kahire’de camiler kapatıldı. Ve diğerleri...

2 Şubat: Hama katliamı (1982). Cezayir’de 21 Müslüman şehid edildi (1996). 7 Şubat: Dünya Kudüs Günü. 8 Şubat: Molla İhsan Yeşilırmak şehid edildi (1993). 17 Şubat: Eşref Bitlis şehid oldu. (1993) 25 Şubat: El Halil katliamı, 68 şehid (1994). 27 Şubat: İzzeddin Kassam’ın şehadeti (H. 1354). 12 Şubat İmad Muğniye şehit edildi (2008). 27 Şubat: İdlib Şehidleri 36 kahraman Mehmetçik. (2020).