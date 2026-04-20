Diyanet İşleri Başkanı duyurdu: Vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu
Diyanet İşleri Başkanı duyurdu: Vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, 2026 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini kamuoyuna duyurdu. Bu yıl kurbanlarını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlar için yurt içi bedeli 18 bin lira, yurt dışı bedeli ise 7 bin lira olarak belirlendi.

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2026 yılı kurban vekalet ücretleri netleşti. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığıyla organize edilen vekaletle kurban kesim organizasyonunun fiyat tarifesi belli oldu. Bu yılki artış oranları ve ekonomik göstergeler ışığında belirlenen rakamlara göre, kurbanını yurt içinde kestirmek isteyenler 18 bin lira, yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyenler ise 7 bin lira ödeyecek.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Başkanlık merkezinde düzenlenen "Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı açıklamada, kurban ibadetini vekalet yoluyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar için belirlenen 2026 yılı fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı.

YURT İÇİ 18 BİN, YURT DIŞI 7 BİN LİRA

Türkiye Diyanet Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da kurbanların ihtiyaç sahiplerine güvenle ulaştırılacağını vurgulayan Arpaguş, "Bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini; yurt içinde kestirmek isteyenler için 18.000 TL, yurt dışında kestirmek isteyenler için ise 7.000 TL olarak belirledik." dedi.

BAĞIŞ KANALLARI VE BAŞVURU SÜRECİ

Vatandaşların organizasyona katılım sağlayabileceği kanallara değinen Arpaguş, bağışların il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabileceğini ifade etti.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için de kolaylık sağlandığını belirten Arpaguş, bu kişilerin Din Hizmetleri Müşavirlikleri, ataşelikler, koordinatörlükler ile bulundukları ülkelerdeki cami dernekleri ve din görevlileri vasıtasıyla vekaletlerini teslim edebileceklerini kaydetti.

SON TARİH 27 MAYIS

Organizasyona ilişkin takvimi de açıklayan Arpaguş, "Vekaletle kurban bağış kabulleri, 27 Mayıs Cuma günü saat 17.00 itibarıyla sona erecektir." uyarısında bulundu.

Yorumlar

Saffet

İşci ve emeklisine kurban eti verilmesin diye bir karaname veya fetva yok degilmi diye düşünüyorum

Hakk

Sadece Kurbanda gemilerle küçük ve büyükbaş getirtip limanlarda veya doğuda gümrük kapılarında ihale usulü veya kura gibi SADECE az gelirli aile bütçesini zorlayacak gelirleri belirli miktarı geçmeyen vatandaşlara uygun fiyatlardan imkan tanınabilir. yerinde seyyar kesim dahil olabilir Yoksa asgari ücretliyi bile zorlanacak bu dünyanın en pahalı et fiyatlarında
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
