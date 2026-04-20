Barış Yarkadaş’tan CHP yönetimine ağır suçlamalar: "Özkan Yalım karşısında diz çöktüler"

"İstifa diyemiyorlar, ağızlarında geveliyorlar"

Yarkadaş’ın iddiasına göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından görevlendirilen bir avukat, Özkan Yalım’ın yanına giderek istifa etmesi gerektiğini ima etti ancak net bir tavır sergileyemedi. Yarkadaş, Yalım’ın bu talepleri dikkate almadığını belirterek, belediye imkanlarının genel merkez düzeyinde kullanıldığına dair ağır bir iddia paylaştı:

"Özgür Özel’in altındaki arabanın iç dizaynını yaptırıp bunu da belediye kasasından ödeyen adam, genel merkezi ve avukatını mı takar?"

1680 üye ihraç edildi, Özkan Yalım edilemiyor

Partiden ihraç edilen 1680 üyeye dikkat çeken Yarkadaş, bu kişilerin sadece "parti arınsın" dedikleri için ihraç edildiklerini, ancak adı skandallara karışan isimlere dokunulmadığını savundu. Yüksek Disiplin Kurulu’nun (YDK) Özkan Yalım karşısında "süt dökmüş kediye döndüğünü" iddia eden Yarkadaş, bu durumun arkasında "otel kayıtları, kasetler ve pahalı hediyeler" olup olmadığını sordu.

"Vekillere ziyaret ricası yapılıyor"

Yarkadaş, CHP grup başkanvekillerinin Özkan Yalım’ın partiden uzaklaştırılması için çaba sarf etmek yerine, milletvekillerine "Yalım’ı ziyaret edin" şeklinde ricalarda bulunduğunu ileri sürdü. Hiçbir vekilin bu ziyareti açıktan yapamadığını iddia eden Yarkadaş, partinin mevcut yönetim anlayışının kurbanı olduğunu savundu.

"Biz kazanacağız"

Açıklamasının sonunda kendisinin de ihraç edilen 1680 kişi arasında yer almasından şeref duyduğunu belirten Barış Yarkadaş, "Tarih kendisini temiz ellerin yazmasını istiyor. Emin olun ki biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.