Vasiyeti üzerine 19 milyonluk aracını da beraber gömdüler: Ceza yağdı!

Dünya

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Geçtiğimiz günlerde vefat eden bir araç koleksiyonerinin vasiyeti, ailesini birçok açıdan zor durumda bıraktı. Ölen kişinin vasiyeti üzerine lüks aracı da beraber mezara gömen aileye ceza yağdı.

Yakınlarını kaybeden aileler, dünyanın hemen her yerinde son görev olarak yakınlarının vasiyetini gerçekleştirmeye büyük önem veriyor. Çin'de gerçekleşen bir olayda aile büyüklerinin vasiyetini yerine getirmeye çalışan akrabaları büyük sorunlarla baş başa kaldı. 19 milyon lira değerindeki Mercedes aracıyla birlikte gömülmek isteyen adamın ailesi hakkında işlem başlatıldı. Aileye bir çok suçtan ceza yağdığı açıklandı.

KÖYLÜYE ZARFLARLA PARA DAĞITTILAR

 Aracı mezara koymak için forklift kullanmaktan başka çare bulamayan aile bir firmayla anlaşarak aracı forkliftle kabire indirdi. Cenaze için özel bir kurdeleyle süslenen araç, mezara indirilerek dozerle gömüldü. Aracın kendisi gibi plakası da yüksek değer taşıyordu. Çin kültüründe 8 sayısının bolluğu temsil etmesi nedeniyle "8888" olan plakanın da 30 bin sterlin değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Cenaze sahipleri alana geldiğinde kırmızı zarflar dikkat çekti. Zarflar içinde cenazeye katılan köylüler için hediye olduğu öğrenildi. Köylülere dağıtılan kırmızı zarfların içinden para çıktı. 

