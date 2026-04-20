ABD-İran hattında ikinci tur muamması: İslamabad'da kritik saatler

İran'dan müzakere açıklaması: "Planımız yok"

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilmesi beklenen görüşmeler öncesinde İran Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi, "Şu an için ABD ile ikinci tur müzakereler için herhangi bir plan yok" diyerek iddiaları mesafeli karşıladı. Bakayi, ABD'nin önceki deneyimlerden ders almadığını ve mevcut tutumun iyi sonuçlara yol açmayacağını belirtti.

Ateşkes 22 Nisan'da doluyor

İki hafta önce ilan edilen geçici ateşkesin süresi 22 Nisan'da sona eriyor. Tarafların bu tarihten sonra savaşa devam mı edeceği yoksa masada kalmaya mı devam edeceği belirsizliğini korurken, Hürmüz Boğazı ve nükleer başlıklar temel kilit noktalar olarak duruyor.

Hürmüz Boğazı'nda restleşme: "Güvenlik bedelsiz değildir"

Geçtiğimiz cuma günü Hürmüz Boğazı'nı geçici olarak açan İran, ABD'nin "deniz ablukası" uygulamasına devam etmesi üzerine boğazı yeniden kapattı. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz Boğazı'nın güvenliği bedelsiz değildir. İran'ın petrol ihracatını kısıtlayıp, başkaları için ücretsiz güvenlik beklenemez. Seçim açıktır; ya herkes için serbest bir petrol piyasası ya da herkes için ciddi maliyetler riski."

Kargo gemisi tartışması

ABD Başkanı Donald Trump, Umman Denizi'nde İran'a ait bir kargo gemisine el koyduklarını açıklarken, İran basını bu iddiaları yalanladı. Trump'ın "Gemileri tamamen kontrolümüz altında" çıkışına karşılık, Tahran yönetimi bölgedeki askeri varlığın sürdüğünü ve ablukaya boyun eğmeyeceklerini vurguluyor.