Eski’de de ‘gizli zam’ skandalı

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in ABB Meclisi’nin 14 Haziran 2025 tarihli fahiş su zammı kararının yargı tarafından iptal ettirmesi gündemdeki yerini korurken bir usulsüzlük haberi de CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden geldi. Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ), “resmî belgede sahtecilik” ve “usulsüz zam” iddialarıyla çalkalanıyor. AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak’ın yaptığı suç duyurusu üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen hakkında soruşturma izni talep etti. 2026 yılı “Hizmetler ve Teminatlar” tarifesine ilişkin usulsüzlük iddiaları, kamuoyunda ciddi tartışmalara yol açtı. İddialara göre, AK Parti grubunun yaptığı teknik incelemelerde, Belediye Meclisi ve ilgili komisyon tarafından onaylanan resmi rakamların, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden sonradan tahrif edildiği tespit edildi.

VATANDAŞA KAZIK

Bu kapsamda, meclis kararı olmaksızın vatandaşlara yansıtılan faturalarda yüzde 48,5 oranında gizli bir artış yapıldığı öne sürülüyor. Söz konusu farklar kalem kalem incelendiğinde, keşif ücretinin kararlaştırılan 305 TL yerine 450 TL olarak tahsil edildiği, sayaç sökme-değiştirme bedelinin 6.640 TL olması gerekirken 9.865 TL’ye çıkarıldığı ve su açma ücretinin de resmi tarifede 225 TL olmasına rağmen 332 TL olarak faturalandırıldığı belirtildi. Skandalın yargıya taşınmasının ardından Özen görevinden ayrıldı. Kamuoyunda bu istifa, “sorumluluğu üstlenmekten ziyade, siyasi faturanın Ünlüce’ye ulaşmasını engelleme hamlesi” olarak yorumlandı. Ünlüce, ESKİ Genel Kurulu’nu acil ve olağanüstü gündemle toplantıya çağırırken; CHP’li yönetimin bu derin krizden nasıl sıyrılacağı Eskişehir kamuoyunda büyük bir soru işareti olarak kalmaya devam ediyor. AK Parti’li Albayrak ise, “Mecliste onaylanan rakamların dışına çıkılarak vatandaşın mağdur edilmesi kabul edilemez. Bu usulsüzlüğün sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.