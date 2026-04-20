Çağa uyumsuzmuşuz! Laikperest İnce yine müslümanı hedef aldı

Din ve laiklik üzerinden toplumu ayrıştırmaya çalışan İnce, dünkü yazısında da Müslümanlara saldırdı. İnce, “Müslümanlar neden çağa uyumsuz” başlıklı yazısında İslâm dünyasını küçümseme küstahlığında bulundu. Arap toplumlarını, ülkelerini küçümseyecek kadar hadsizleşti. Ülkeyi büyüten, müreffeh kılan AK Parti iktidarını kötülemekten de geri durmadı. Haddini bilmez İnce, ayrıca “İktidar Türkiye’nin düzenini Müslüman dünyaya ihraç edeceğine onu tekrar İslam’ın bukağı ve zincirlerine sokmak istiyor” safsatasına sarıldı. İnce’nin abuk sabuk ifadeleri tepki uyandırdı. Müslümanlardan “Toplumu ayrıştırmaya çalışan bu adamdan hesap sorulmayacak mı” feryadı yükseldi.

LAIKPEREST İNCE’YI MORARTACAK YANIT

“Cenaze namazı kılmayın, cesedimi yakın” çıkışıyla bilinen yazar görünümlü provokatör Özdemir İnce’nin İslâm dünyasını hedef alan dünkü yazısı da infial uyandırdı. CHP’nin fonladığı Cumhuriyet için kaleme aldığı ‘Müslümanlar neden çağa uyumsuz’ başlıklı yazısında Fransız sosyolog Edgar Morin’den alıntı yapan ateist İnce’ye araştırmacı İsmail Nacar’dan “Putlaştırdığın Batı’yı doğru oku” yanıtı geldi.

MÜRDETLİĞİN PROPAGANDASINI YAPIYOR

Nacar, Akit’e yaptığı açıklamada İnce’nin ‘bilim’, ‘din’, ‘medeniyet’ kavramlarıyla tarihi ve sosyolojik evrelerin analizini yapmaktan aciz olduğunu ifade etti. Nacar, şu açıklamalarda bulundu:

“Bilindiği gibi emperyalist haçlı zihniyeti ve siyonist şebekenin başta Filistin olmak üzere İran ve Lübnan’da soykırıma varan cinayetler işlediği şu günlerde Özdemir İnce, ‘Müslümanlar Neden Çağa Uyumsuz’ başlığını taşıyan bir yazı dizisiyle yine Müslümanları hedef aldı. Yazısında Fransız sosyolog Edgar Morin’in ‘Çağdaş (modern) Avrupa’nın en büyük özelliği post-Hristiyan (Hristiyanlığı aşmış, Hristiyanlık sonrası) olmasıdır. Artık ne demokrasi ne bilim ne de teknik Hristiyan’dır. Hristiyanlığın kaynağında olan İncil kardeşliği artık laikleşti’ cümlelerini kullanıyor. İşte buradan hareket eden İnce, Müslümanlar için de ‘Çağa uyum sağlayıp çağdaş olabilmeleri için post-İslâm (İslâm sonrası) döneme adım atmaları, mutlaka bu sürece girmeleri gerekir" deyip Kur’an kardeşliğinin tıpkı Hristiyanlar gibi laikleştirilmesini öneriyor. Yani ilahi bir emir olan İslâm kardeşliğini sekülerleştirerek mürtedliğin propagandasını yapıyor. Rahmetli Necip Fazıl, haklı imiş. Ne demişti? ‘Kendi tarihine yabancı olan bu Batıcı güruh, Batı uygarlığını da anlamaktan acizdir’. Bize, laiklik ve ‘modern Avrupa’yı Fransız sosyolog Edgar Morin’in ağzından hararetle öneren bu laikperest zata, yine ünlü bir Fransız düşünür ve romancının tespitleriyle cevap vermek isterim. Albert Camus, Varlık Yayınları’ndan çıkan ‘Düşüş’ isimli romanında bu ‘modern Avrupa’ insanını şöyle tarif ediyor: ‘Bana kalırsa bizim hemşehrilerin iki azgınlığı var: Biri fikir, öteki zina. Vakitli vakitsiz. Haşa! Ayıplamıyorum onları; yalnız onlar mı? Bütün Avrupa öyle değil mi? Ara sıra geleceğin tarihçilerinin bizim için ne diyeceklerini düşünürüm. Modern insanı anlatmaları için bir cümle yeter: Çiftleşirdi ve gazete okurdu. Bu tanımdan, söyleyecek başka bir şey kalmaz, sanırım.(

İşte onun için ‘bilim’, ‘din’, ‘medeniyet’ kavramlarıyla tarihi ve sosyolojik evrelerin analizini yapmaktan aciz olan Özdemir İnce’ye evvela putlaştırdığı Batı'yı doğru okumasını tavsiye ederim.”